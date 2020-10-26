Лидер Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет





25 октября корпорация Samsung Electronics сообщила общественности грустную новость: в возрасте 78 лет ушел из жизни ее лидер Ли Гон Хи, который сделал Samsung такой, какой мы знаем ее сегодня — одной из самых инновационных и дорогих компаний мира. Глава концерна, также являющийся богатейшим человеком в Южной Корее, умер в окружении семьи.

Причины смерти легендарного корейского промышленника не уточняются. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего по состоянию здоровья отошел от руководства компанией.

Ли Гон Хи возглавил Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, основавшего компанию. Именно под руководством Ли Гон Хи компания Samsung из производителя дешевых корейских продуктов второго эшелона выросла в лидера технологической отрасли.

«Мы должны менять все, кроме жены и детей» — одна из самых знаменитых цитат Ли Гон Хи.

В 2008 году Ли Гон Хи получил условный срок за уклонение от уплаты налогов, после чего отошел от руководства Samsung. Но спустя два года приговор отменили, и он вернулся к руководству компанией и оставался на посту вплоть до 2014 года, когда возникли проблемы со здоровьем. С тех пор конгломератом Samsung руководит его сын — Ли Чжэ Ён. У него, к слову, тоже были проблемы с законом. В 2017 году суд признал руководителя Samsung виновным по делу о даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хеи, и приговорил его к тюремному заключению сроком на 5 лет, но спустя год приговор смягчили и он вышел на свободу.

Ли Гон Хи — богатейший человек в Южной Корее. По оценке Forbes, его состояние составляет $17,3 млрд. Оно будет разделено между вдовой и тремя детьми, но пока неизвестно, в каких именно долях. Опрошенные Reuters аналитики выразили надежду, что наследники ранее договорились о разделе имущества, и потенциальных судебных разбирательств, которые могут негативно повлиять на компанию, удастся избежать.