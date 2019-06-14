Лоукостер SkyUp запускает рейс Киев-Львов, цена билета составляет около 500 грн
Несмотря на тот факт, что суд приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp, компания не сидит сложа руки и планирует расширение бизнеса. Так, авиаперевозчик намерен этой осенью открыть уже третий внутренний рейс и соединить авиационным сообщением города Киев и Львов.
Запуск нового рейса запланирован на 28 октября 2019 года. Из Киева самолёт будет вылетать в 10:00, а прибытие во Львов по расписанию запланировано в 11:00. Время в полёте составит ровно один час. Авиарейсы между Киевом и Львовом будут осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.
Стоимость билетов на рейс из Киева во Львов стартует с отметки 502 гривен. Лететь в обратном направлении будет немного дешевле – цена билетов стартует с отметки 496 грн. Билеты на новое направление уже доступны для бронирования на сайте авиаперевозчика.
Источник: hromadske
- Авиакомпания SkyUp была зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Её учредителем является ООО ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
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- В декабре 2017 года авиакомпания SkyUp анонсировала чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям. Среди них: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Бургас, Римини, Тирана, Варна, Ларнака, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Дубай.
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- Сейчас флот лоукостера SkyUp состоит из двух самолётов Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счёт ещё одного самолёта Boeing 737-800 и одного воздушного судна Boeing 737-700.
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- В марте 2018 года авиакомпания SkyUp подписала контракт с Boeing на поставку пяти самолётов Boeing 737 MAX на $624 млн со сроком поставки в 2023 году с возможностью дополнительного заказа еще пяти самолетов в те же сроки.
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- Летом стало известно, что лоукостер SkyUp обсуждает с «Антоновым» возможность использования их самолетов для регулярных внутренних рейсов.
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- Весной 2018 года лоукостер SkyUp начал выполнять чартерные рейсы.
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- В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.
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- В конце октября 2018 года лоукостер SkyUp запустил продажи билетов на первые международные рейсы по цене от 987 грн.
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- В ноябре 2018 года SkyUp начала продажу билетов на внутренние рейсы по цене от 500 грн, сами рейсы были запущены в начале июня 2019 года.
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- В декабре 2018 года лоукостер SkyUp открыл прямые рейсы в Португалию.
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- В мая 2019 года суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp Airlines, но авиакомпания опротестовала это решение и продолжает выполнять все рейсы.
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