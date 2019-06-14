Лоукостер SkyUp запускает рейс Киев-Львов, цена билета составляет около 500 грн





Несмотря на тот факт, что суд приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp, компания не сидит сложа руки и планирует расширение бизнеса. Так, авиаперевозчик намерен этой осенью открыть уже третий внутренний рейс и соединить авиационным сообщением города Киев и Львов.

Запуск нового рейса запланирован на 28 октября 2019 года. Из Киева самолёт будет вылетать в 10:00, а прибытие во Львов по расписанию запланировано в 11:00. Время в полёте составит ровно один час. Авиарейсы между Киевом и Львовом будут осуществлять дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов на рейс из Киева во Львов стартует с отметки 502 гривен. Лететь в обратном направлении будет немного дешевле – цена билетов стартует с отметки 496 грн. Билеты на новое направление уже доступны для бронирования на сайте авиаперевозчика.

Источник: hromadske