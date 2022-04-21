Майские премьеры на Netflix: «Очень странные дела 4», продолжение фильмов «Чудаки», новый сезоны «Любовь, смерть и роботы», а также другие новинки

Популярный стриминговый сервис Netflix опубликовал список новых телешоу и продолжения сериалов на май. В следующем месяце выйдет также много фильмов, аниме и мультиков. С полным списком можно ознакомиться здесь. Мы же выбрали наиболее интересное.

1 мая покажут фильмы «Чудаки»/Jackass: The Movie, «Чудаки 2.5»/Jackass 2.5, «Чудаки 3.5»/Jackass 3.5.

4 мая стартует четвертый сезон реалити-сериала The Circle.

5 мая выйдут комедийный сериал The Pentaverate, драма «Кровные сестры»/The Blood Sisters, автобиграфическое шоу о преступнике Кларке Олофссоне «Клар»/Clark.

6 мая — «Добро пожаловать в Эдем»/ Welcome to Eden. Мультфильм «Мармадюк»/Marmaduke, драма Along for the Ride.

9 мая — аниме Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War.

10 мая — шестой сезон «Работающих мам»/ Workin’ Moms.

11 мая — фильмы «Опеация «Мясной фарш»/Operation Mincemeat и The Getaway King.

12 мая — сериал «Дикая красота»/Savage Beauty.

13 мая — юридическая драма «Адвокат Линкольна»/The Lincoln Lawyer. А также второй сезон «Империи гламура»/Bling Empire. Фильм «Старший год»/Senior Year.

18 мая — третий сезон шоу «Кто убил Сару?»/ Who Killed Sara? И американская версия документального сериала, реалити-шоу о знакомствах Love on the Spectrum.

19 мая — фильм «Идеальное сочетание»/ The Perfect Pairing.

20 мая состоится еще одна интересная премьера: третий том антологии «Любовь, смерть и роботы»/ Love, Death & Robots. А также покажут фильм «Чудаки 4.5»/Jackass 4.5.

23 мая — второй сезон аниме Ghost in the Shell: SAC_2045.

25 мая — пятый сезон сериала «Кто-нибудь накормите Фила»/Somebody Feed Phil. Мультфильм Larva Pendant.

27 мая. Netflix уже показ первый трейлер четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Правда, он будет разбит на две части и вторая ожидается 1 июля. Финальным же будет пятый сезон.

Кстати, второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд по просмотрам на Netflix и обогнал: 627 миллионов часов просмотра с момента запуска 25 марта и по состоянию на 17 апреля. Таким образом, по данным Variety, «Бриджертоны» — самый успешный англоязычный сериал на стриминговой платформе. Его продлили еще на два сезона.

Ранее Netflix отчитался о потере более чем 200 тыс. подписчиков за первый квартал 2022 года, что является антирекордом последних 10 лет. В связи с этим компания планирует запустить новый тарифный план, который будет доступнее, но с рекламой.