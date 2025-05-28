Marvel потеряет $100 млн на «Громовержцах» — второй худший релиз MCU после «Марвелов»

Изначально фильм «Громовержцы» о команде антигероев, которые становятся чем-то вроде новых Мстителей, позиционировался как ключевой элемент пятой фазы MCU и поворотный момент во вселенной с потенциальным кассовым успехом. Впрочем, несмотря на мощную маркетинговую компанию и положительные первые отзывы, реальность оказалась куда хуже.

Согласно World of Reel, с момента релиза «Громовержцы» заработали $181 млн в международном и $174 в «домашнем» прокате, поэтому сейчас есть большие сомнения, достигнет ли фильм общей кассы хотя бы в $400 млн. В предварительных расчетах профильные медиа приводили в качестве точки безубыточности сумму в $500 млн, поэтому ожидается, что фильм принесет Marvel потерю не менее $100 млн.

Для сравнения, предыдущий релиз «Капитан Америка: Дивный новый мир» заработал для студии $415 млн — сумма, которая не впечатляет по стандартам Marvel, но на данный момент выглядит куда сильнее последователя. Очевидно, «Громовержцы» уже не переплюнут «Марвелов» с Бри Ларсон, которые завершили прокат с катастрофическими $205 млн, но звание второго худшего релиза в MCU пока удерживают довольно уверенно.

«Громовержцы» — это фильм об антигеройской замене Мстителям, что должны спасти мир (фактически, версия «Отряда самоубийц» DC в видении Marvel), который привлек на главные роли Флоренс Пью (Елена Белова), Себастиана Стена (Баки Барнс), Дэвида Харбора (Красный Страж), Уайатта Рассела (Джон Уокер), Ханну Джон-Кеймен (Призрак), Джулию Луи-Дрейфус (графиня Валентина Аллегра де Фонтейнин) и др.

Следует отметить, что фильм, кроме того, что содержит кучу персонажей-россиян, после релиза попал в скандал своей сценой после титров, которая предлагала окрестить новых «Мстителей», как AvengerZ— с отсылкой к зумерам, или поколению Z (хотя для украинцев это упоминание содержит совсем другой контекст, который не учли в Disney).

Ранее босс Disney Боб Айгер назвал «Громовержцев» первым успешным примером новой стратегии Марвел, которая предусматривает создание меньшего количества фильмов с фокусом на качество. Если это так, то страшно представить, что нас ждет дальше. Напомним, что этим летом в кинотеатрах выйдет еще один новый фильм Marvel — «Фантастическая четверка: Первые шаги», тогда как на 2026 год студия запланировала всего два кинопроекта, «Человек-паук 4» и «Мстители: Судный день».