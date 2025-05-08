Босс Disney назвал «Громовержцев» первым примером качества Marvel: «Мы делали слишком много и потеряли фокус»

Гендиректор Disney Боб Айгер назвал «Громовержцев» первым успешным примером новой стратегии Marvel, которая предусматривает создание меньшего количества фильмов с фокусом на качество.

Некогда надежная киновселенная Marvel Cinematic Universe (MCU) в постпандемические времена ослабила свои позиции — с 2019 года ни один из проектов так и не приблизился к успеху хитовых «Мстителей: Финал». Только 2023 год, к примеру, отметился всего одним успешным запуском («Стражи галактики 3»), тогда как остальные названия били рекорды по непопулярности («Марвелы» обеспечили себе звание фильма MCU с худшими в истории кассовыми сборами).

В последние два года студия изменила стратегию, и обещала выпускать «всего 2-3 фильма в год», сосредоточившись на качестве, а не на количестве. И теперь босс Disney, компании, владеющей Marvel, говорит, что последний проект, фильм о команде антигероев «Громовержцы», наконец продемонстрировал успешные результаты этих изменений.

«В нашем стремлении наполнить стриминговую платформу большим количеством контента мы обратились ко всем нашим креативным двигателям, включая Marvel, и поручили им создавать гораздо больше», — заявил Айгер во время встречи с инвесторами в среду. «Со временем мы поняли, что количество не обязательно порождает качество. И, честно говоря, мы немного потеряли фокус, создавая слишком много. После того, как мы заставили Marvel сосредоточиться на отдельных проектах, качество вернулось. Первый и лучший пример этого — «Громовержцы»».

Фильм «Громовержцы» стартовал в прокате на прошлых выходных, заработав $162 млн по всему миру — несмотря на то, что каса несколько уступает предыдущим творениям Marvel, аналитики считают, что его ход в прокате будет стабильным. На данный момент у ленты 88% на Rotten Tomatoes (одна из самых высоких оценок для фильмов MCU) и обнадеживающая «A-» в экзит-полах CinemaScore.

Более того, лента, которую Marvel уже официально переименовала в «Новых мстителей», тесно связана с по крайней мере двумя будущими проектами MCU, которым пророчат подобный успех: «Фантастической четверкой» и собственно самими «Мстителями: Судный день», которые объединят эти две команды на экране.

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Собственно Айгер рассчитывает, что восстановление в прокате распространится и на другие проекты Disney и следующие 18 месяцев вернут компанию к показателям 2019 года, учитывая такие громкие релизы как «Лило и Стич», «Зверополис 2», «Аватар: Огонь и пепел» (все выйдут в 2025 году), «Мандалорец и Грогу» и «История игрушек 5» (выйдут в 2026-м), а также вышеупомянутые «Мстители» и «Фантастическая четверка».

«Это довольно сильный список», — сказал Айгер. «Сильнее любого другого, который я видел за долгое время».

Disney долгое время доминировала среди студий по кассовым сборам, но в последние годы едва достигала собственных стандартов. 2023 год, к примеру, не принес компании ни одного «фильма-миллиардера»(в 2019-м таких было 7) и запомнился исключительно провальными «Марвеламы» и «Желанием». Хотя, следует отметить, что прошлогодние результаты уже были существенно лучше — Disney стала первой (и единственной) студией, которая заработала $5 млрд, где половину принесли «Головоломка 2» и «Дэдпул и Росомаха».

Источник: Variety