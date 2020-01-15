MediaTek анонсировала чипсет Helio G70, предназначенный для игровых смартфонов среднего класса





Компания MediaTek подготовила к выпуску новый мобильный процессор под названием Helio G70. Являясь представителем линейки Helio G-series, этот чипсет предназначен для использования в игровых смартфонах. При этом новинка позиционируется ниже моделей Helio G90 и Helio G90T. Таким образом, она станет основой недорогих смартфонов с игровыми возможностями.

Новый процессор MediaTek Helio G70 является 8-ядерным решением. Он включает 4 вычислительных ядра Cortex A75 с частотой 2 ГГц и 4 ядра Cortex A55 с частотой 1,7 ГГц. Также в наличии имеется графическое ядро Mali-G52 2EEMC2, работающее на частоте 820 МГц. Устройство поддерживает дисплеи с разрешением до 2520х1080 точек, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 1800 МГц и хранилище на базе памяти eMMC 5.1. Система-на-чипе также поддерживает стандарт связи 4G с агрегацией несущих, а также беспроводные стандарты Wi-Fi 5 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Кроме того, смартфоны с новым чипсетом могут содержать одну 48-мегапиксельную камеру или двойную камеру на базе сенсоров с разрешением до 16 Мп каждый. Поддерживается возможность записи видео с частотой до 30 кадров в секунду. Среди прочего сообщается о поддержке технологии распознавания лица пользователя Face ID, компенсации построчного переноса, создания эффекта боке силами одной камеры или двух камер, функций искусственного интеллекта. Встроенная функция Voice on Wakeup призвана оптимизировать работу голосовых ассистентов с одновременным снижением уровня энергопотребления. А технология HyperEngine Game Technology должна обеспечить плавный игровой процесс. Также говорится о поддержке интеллектуального управления ресурсами и сетевыми подключениями во время игрового процесса.

Как ожидается, первым смартфоном на базе нового процессора MediaTek Helio G70 станет модель Redmi 9. По слухам, это устройство также будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем без выреза, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Однако нельзя исключать, что на рынок могут поступить конфигурации и с другим количеством доступной оперативной памяти и ёмкостью хранилища. Также следует ожидать использования фирменной оболочки MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. Предполагается, что новый смартфон Redmi 9 будет официально представлен до конца первого квартала 2020 года. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: gizmochina