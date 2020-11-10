Mediatek выпустит процессор на базе 6-нм техпроцесса и архитектуры, сходной с Exynos 1080





Компания Mediatek поставляет мобильные процессоры производителям смартфонов среднего и начального уровня. Но в последнее время компания активно работает над тем, чтобы выпускать и более производительные системы-на-чипе.

Как сообщают осведомлённые источники, в настоящее время специалисты Mediatek работают над созданием нового мобильного процессора MT689x (последняя цифра пока не известна). Эта платформа предусматривает производство по нормам 6-нанометрового технологического процесса и будет иметь ту же архитектуру, что и будущий чипсет Samsung Exynos 1080. Пока что раскрыты не все характеристики чипсета Mediatek MT689x. Известно, что он получит графическое ядро Mali-G77. Утечка утверждает, что данный мобильный процессор демонстрирует результат более 600 тыс. баллов в тесте AnTuTu, что сопоставимо с показателями чипсетов Snapdragon 865 и Snapdragon 865+.

Новый чип, скорее всего, станет результатом обновления однокристальной платформы Dimensity 1000+, которая изготавливается по нормам 7-нм техпроцесса. Смартфоны на его основе будут доступны на китайском рынке по цене около $300.

Источник: gsmarena