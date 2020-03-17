MEGOGO увеличил библиотеку бесплатных фильмов в связи с карантином из-за коронавируса
В связи с периодом карантина украинский медиасервис MEGOGO пополнил библиотеку бесплатного контента, добавив еще около 100 фильмов. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.
Как и ранее, бесплатный контент могут просматривать даже незарегистрированные пользователи на всех платформах, в том числе и на веб-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.
Среди 100 новых бесплатных фильмов такие кинопродукты, как драма «Охотник с Уолл-стрит», боевик «Затерянный город Z», фантастика «Облачный атлас», мюзикл «Хоть раз в жизни» и многие другие американские и европейские ленты. Большинство контента имеет сурдоперевод для возможности посмотреть пользователям с нарушениями слуха, а также – тифлокомментарии для людей с нарушениями зрения.
К перечню бесплатных фильмов, которые доступны пользователям MEGOGO уже достаточно длительное время, входят и такие новинки: история, основанная на реальных событиях «Отель Мумбаи», приключенческая драма «Арктика», детектив с Блейк Лайвли «Простая просьба» и другие кинохиты.
Фильмы доступны к просмотру по ссылке https://megogo.net/ua/films/main, а также в приложении MEGOGO на всех платформах в разделе «Фильмы».
Источник: MEGOGO