MEGOGO увеличил библиотеку бесплатных фильмов в связи с карантином из-за коронавируса

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В связи с периодом карантина украинский медиасервис MEGOGO пополнил библиотеку бесплатного контента, добавив еще около 100 фильмов. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

Как и ранее, бесплатный контент могут просматривать даже незарегистрированные пользователи на всех платформах, в том числе и на веб-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.

Среди 100 новых бесплатных фильмов такие кинопродукты, как драма «Охотник с Уолл-стрит», боевик «Затерянный город Z», фантастика «Облачный атлас», мюзикл «Хоть раз в жизни» и многие другие американские и европейские ленты. Большинство контента имеет сурдоперевод для возможности посмотреть пользователям с нарушениями слуха, а также – тифлокомментарии для людей с нарушениями зрения.

К перечню бесплатных фильмов, которые доступны пользователям MEGOGO уже достаточно длительное время, входят и такие новинки: история, основанная на реальных событиях «Отель Мумбаи», приключенческая драма «Арктика», детектив с Блейк Лайвли «Простая просьба» и другие кинохиты.

Фильмы доступны к просмотру по ссылке https://megogo.net/ua/films/main, а также в приложении MEGOGO на всех платформах в разделе «Фильмы».

Источник: MEGOGO