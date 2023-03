Meta сворачивает поддержку NFT в Facebook и Instagram — компания сосредоточится на монетизации Reels и развитии Meta Pay

Meta анонсировала тестирование NFT весной прошлого года для некоторых создателей в собственных соцсетях. К июлю компания расширила поддержку невзаимозаменяемых токенов для пользователей Instagram на 100 стран, а сейчас решила отказаться от функции.

Meta перенаправит инвестиции с NFT на развитие собственного цифрового кошелька Meta Pay, а также функции, которые помогут зарабатывать создателям на платформах — функция чаевых под названием «gifts» и монетизация в Reels.

В ближайшие недели Meta остановит чеканку и продажу NFT в Instagram, а также уберет возможность делиться NFT в Instagram и Facebook.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

