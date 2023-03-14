Новости Блокчейн 14.03.2023 в 10:29

Meta сворачивает поддержку NFT в Facebook и Instagram — компания сосредоточится на монетизации Reels и развитии Meta Pay

Катерина Даньшина

Автор новостей

Meta анонсировала тестирование NFT весной прошлого года для некоторых создателей в собственных соцсетях. К июлю компания расширила поддержку невзаимозаменяемых токенов для пользователей Instagram на 100 стран, а сейчас решила отказаться от функции.

Meta перенаправит инвестиции с NFT на развитие собственного цифрового кошелька Meta Pay, а также функции, которые помогут зарабатывать создателям на платформах — функция чаевых под названием «gifts» и монетизация в Reels.

«Мы перераспределяем приоритеты. Сейчас сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и компаний», — сообщил руководитель отдела коммерции и финансовых технологий Meta Стефан Касриэль.

В ближайшие недели Meta остановит чеканку и продажу NFT в Instagram, а также уберет возможность делиться NFT в Instagram и Facebook.

Интеграция невзаимозаменяемых токенов вместе с бонусной программой Reels Play, похоже, стали одними из жертв планов Марка Цукерберга сделать 2023-й – «годом эффективности». Ранее была прекращена работа криптовалюты Diem (предыдущее название — Libra), которую поддерживала Meta, и цифрового кошелька Novi.

Другие компании в свою очередь активизировались в развитии NFT и спешат присоединиться к рынку, потерпевшему крах в 2022-м году и потерявшему миллиарды, после ажиотажа в начале 2021-го. Reddit продолжает продвигать собственные «цифровые коллекционные» NFT-аватары, Starbucks распродала 2000 собственных NFT по $100 в рамках программы лояльности Odyssey, другие подают заявки на торговые марки, чтобы реализовывать продукты в цифровом виде и предоставлять услуги в метавселенной.

NFT в Meta также должны стать важной частью метавселенной, в которую компания продолжает инвестировать сумасшедшие средства. Подразделение Reality Labs, работающее над продуктами AR и VR, в прошлом году потеряло $13,7 миллиарда.

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Источник: The Verge, Techcrunch


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