Meta сворачивает поддержку NFT в Facebook и Instagram — компания сосредоточится на монетизации Reels и развитии Meta Pay

Meta анонсировала тестирование NFT весной прошлого года для некоторых создателей в собственных соцсетях. К июлю компания расширила поддержку невзаимозаменяемых токенов для пользователей Instagram на 100 стран, а сейчас решила отказаться от функции.

Meta перенаправит инвестиции с NFT на развитие собственного цифрового кошелька Meta Pay, а также функции, которые помогут зарабатывать создателям на платформах — функция чаевых под названием «gifts» и монетизация в Reels.

«Мы перераспределяем приоритеты. Сейчас сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и компаний», — сообщил руководитель отдела коммерции и финансовых технологий Meta Стефан Касриэль.

В ближайшие недели Meta остановит чеканку и продажу NFT в Instagram, а также уберет возможность делиться NFT в Instagram и Facebook.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Интеграция невзаимозаменяемых токенов вместе с бонусной программой Reels Play, похоже, стали одними из жертв планов Марка Цукерберга сделать 2023-й – «годом эффективности». Ранее была прекращена работа криптовалюты Diem (предыдущее название — Libra), которую поддерживала Meta, и цифрового кошелька Novi.

Другие компании в свою очередь активизировались в развитии NFT и спешат присоединиться к рынку, потерпевшему крах в 2022-м году и потерявшему миллиарды, после ажиотажа в начале 2021-го. Reddit продолжает продвигать собственные «цифровые коллекционные» NFT-аватары, Starbucks распродала 2000 собственных NFT по $100 в рамках программы лояльности Odyssey, другие подают заявки на торговые марки, чтобы реализовывать продукты в цифровом виде и предоставлять услуги в метавселенной.

NFT в Meta также должны стать важной частью метавселенной, в которую компания продолжает инвестировать сумасшедшие средства. Подразделение Reality Labs, работающее над продуктами AR и VR, в прошлом году потеряло $13,7 миллиарда.

Источник: The Verge, Techcrunch