Nissan зарегистрировала 4 новые торговые марки для своих автомобильных брендов — чтобы осуществлять продажи в метавселенной

Компания Nissan активизировала свои Web3-усилия и подала 7 марта в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) заявку на регистрацию четырех новых торговых марок для своих брендов Infiniti, Nismo и Nissan.

Согласно заявкам, японский автопроизводитель планирует создать магазины по продаже виртуальной одежды, автомобилей, коллекционных карт, игрушек, билетов и NFT. Также Nissan рассматривает возможность предоставления рекламных и развлекательных услуг в метавселенной, а также программного обеспечения для цифрового кошелька.

#NISSAN has filed 4 trademark applications for

▶️ INFINITI

▶️ NISMO

▶️ NISSAN The filings signal plans for

🚗Virtual Clothes + Cars

🚗Stores for Virtual Goods + NFTs

🚗NFT Marketplaces + Trading + Minting

🚗Metaverse Advertising Services#NFT #NFTCommunity #Metaverse #Web3 #Car pic.twitter.com/iG3ZVgyD5t — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 13, 2023

На прошлой неделе, 8 марта, компания Nissan Japan объявила о проведении трехмесячного «демонстрационного эксперимента» для своего автомагазина в метавселенной под названием Nissan Hype Lab.

«Мы изучаем возможность новых методов продаж автомобилей», — говорится в сообщении.

Тестовая версия, которая будет работать с 8 марта по 30 июня, позволит клиентам посещать виртуальную витрину «24 часа в сутки» через ПК или смартфон. Клиенты могут создавать собственные аватары, а в определенные часы даже взаимодействовать с виртуальными продавцами, чтобы заказать автомобиль и заключить договор для покупки.

В октябре 2022 года Nissan также подал пять заявок на торговые марки для Skyline, Z и GTR. Тогда адвокат Майк Кондудис сказал, что это свидетельствует о планах создания медиа с поддержкой NFT, интернет-рынков NFT и цифровых кошельков, а также программного обеспечения для чеканки, торговли и хранения NFT.

Автогигант General Motors также активно подает заявки на торговые марки, связанные с NFT – последние предоставлены 16 февраля и касаются брендов Chevrolet и Cadillac. В сентябре 2022 года собственные 19 заявок на предоставление услуг и продажу товаров в метавселенной подала Ford Motor Company.

По словам Кондудиса, в прошлом году было подано рекордное количество заявок на торговые марки для NFT, метавселенной и продуктов, связанных с криптовалютой:

Количество заявок на торговые марки для цифровых валют , а также связанных с ними товаров и услуг, по состоянию на конец октября 2022 достигло 4708 — в 2021 году подано 3547.

, а также связанных с ними товаров и услуг, по состоянию на конец октября 2022 достигло 4708 — в 2021 году подано 3547. Количество заявок на торговые марки для метавселенной и связанных с ним виртуальных товаров и услуг также возросло — до 4997 на конец октября 2022 года с 1890, поданных в 2021 году.

и связанных с ним виртуальных товаров и услуг также возросло — до 4997 на конец октября 2022 года с 1890, поданных в 2021 году. Количество заявок на торговые марки для NFT и связанных с ними продуктов выросло с 2142 в 2021 году до 6855 по состоянию на октябрь 2022 года.

Источник: Cointelegraph