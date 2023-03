Nissan зарегистрировала 4 новые торговые марки для своих автомобильных брендов — чтобы осуществлять продажи в метавселенной

Компания Nissan активизировала свои Web3-усилия и подала 7 марта в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) заявку на регистрацию четырех новых торговых марок для своих брендов Infiniti, Nismo и Nissan.

Согласно заявкам, японский автопроизводитель планирует создать магазины по продаже виртуальной одежды, автомобилей, коллекционных карт, игрушек, билетов и NFT. Также Nissan рассматривает возможность предоставления рекламных и развлекательных услуг в метавселенной, а также программного обеспечения для цифрового кошелька.

