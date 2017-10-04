«Международные авиалинии Украины» (МАУ) установили в аэропорту «Борисполь» киоски для самостоятельной регистрации и бесплатной распечатки посадочных талонов

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) установила в аэропорту «Борисполь» пять киосков для самостоятельной регистрации пассажиров и бесплатной распечатки посадочных талонов, сообщает профильное издание avianews.com.

Терминалы самообслуживания расположены в левом крыле терминала D аэропорта «Борисполь» рядом с первым островом регистрации, который обслуживает рейсы МАУ. С помощью данных киосков пассажиры могут зарегистрироваться на рейс и бесплатно распечатать посадочный талон. Для помощи путешественникам, которые не смогли разобраться, как оформить регистрацию, рядом с устройствами дежурят сотрудники МАУ.

Напомним, что с 1 октября 2017 года Международные авиалинии Украины (МАУ) начали взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации. Изменения коснулись пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности, которым услуга распечатки посадочного талона в аэропорту обходится в 20 евро. Также с 1 октября МАУ сделала для вылетающих внутренними рейсами и международными рейсами средней дальности пассажиров эконом-класса платным получение посадочного талона на стойке регистрации в аэропорту, размер сбора за распечатку составляет 10 евро.

Чтобы избежать оплаты сбора необходимо зарегистрироваться на рейс предварительно с помощью соответствующей услуги на сайте компании и сохранить выданный системой посадочный талон в электронной форме на мобильном устройстве или распечатать на бумаге. Также пассажир может пройти регистрацию и изменить место в салоне самолета с помощью онлайн-регистрации в аэропорту, но не позже чем за 1 час до вылета.

Источник: avianews.com