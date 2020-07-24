Disney на год сдвинул премьеры всех новых частей «Звездных Войн» и «Аватара», а также убрал из расписания «Мулан», Sony перенесла «Человека-паука 3», а Paramount — «Тихое место 2» и «Топ Ган 2»





Сегодня ночью в Голливуде крупнейшие студии, включая Disney, Sony и Paramount основательно «перетрясли» расписание кинопремьер — некоторые фильмы перенесли на год и более, а некоторые вообще отложили на неопределенный срок.

Процесс запустила студия Warner Bros., которая на этой неделе перенесла на неопределенный срок долгожданный релиз фантастического триллера «Тенет» Кристофера Нолана. В этой ситуации Disney также решил не рисковать и сделал то же самое с ремейком «Мулан», а также объявил о смещении на год релизов своих самых важных франшиз Star Wars и Avatar.

Новое расписание Disney выглядит следующим образом:

Star Wars I (New Trilogy): 16 декабря 2022 года -> 22 декабря 2023 года

Star Wars II (New Trilogy): 20 декабря 2024 года -> 19 декабря 2025 года

Star Wars III (New Trilogy): 18 декабря 2026 года -> 17 декабря 2027 года

Avatar 2: 17 декабря 2021 года -> 16 декабря 2022 года

Avatar 3: 22 декабря 2023 года -> 20 декабря 2024 года

Avatar 4: 19 декабря 2025 года -> 18 декабря 2026 года

Avatar 5: 17 декабря 2027 года -> 22 декабря 2028 года

Компания Sony также решила, что безымянную третью часть франшизы Spider-Man стоит задержать как минимум на месяц и перенесла ее релиз с 5 ноября 2021 года на 17 декабря 2021 года, заняв освободившийся слот Avatar 2.

В свою очередь Paramount объявил, что фильм ужасов «A Quiet Place Part 2» переехал в расписании с 6 сентября 2020 года на 23 апреля 2021 года, а сиквел военного экшена «Top Gun: Maverick» с Томом Крузом в главной роли переместился с 23 декабря 2020 года на 2 июля 2021 года.

Даты премьер поменялись и у менее заметных кинорелизов, однако озвучивать их особого смысла нет. Как вы понимаете, это информация по-прежнему не окончательная и будет корректироваться с учетом текущей ситуации с пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Источник: Variety