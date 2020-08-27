Microsoft продлила поддержку Windows 10 (1803) еще на полгода — до 11 мая 2021-го





За последнее время Microsoft несколько раз продлевала поддержку тех или других старых версий ОС Windows 10 в связи с пандемией COVID-19. И вот сейчас компания приняла еще одно такое решение в отношении ОС Windows 10 версии 1803, продлив ее поддержку еще на шесть месяцев. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Напомним, актуальная версия Windows 10 — 2004 (или Windows 10 May 2020 Update). Обновление вышло в мае этого года и показало весьма хорошие темпы распространения, несмотря на многочисленные проблемы и ошибки. По состоянию на начало августа «2004» была третьей по распространенности версией Windows 10 с долей в 11,6%.

Что же касается Windows 10 (1803), это довольно старая версия под названием Windows 10 April 2018 Update. Ее релиз состоялся 30 апреля 2018 года. И Microsoft, придерживаясь собственного графика, на самом деле прекратила поддержку Windows 10 версии 1803 еще в ноябре прошлого года, но только версий Home и Pro. Поддержка версий Enterprise и Education была продлена еще на один год — до 10 ноября 2020 года. С этим продлением Windows 10 версии 1803 будет оставаться актуальной и получать обновления вплоть до 11 мая 2021 года. Как раз в этот день заканчивается поддержка Windows 10 версии 1809, которая на год новее 1803.

Но еще интереснее то, что теперь срок поддержки 1803 больше, чем у 1903, которая на год новее и на текущий момент является самой популярной версией программной платформы с долей 43,6%. Это связано с тем, что до выхода 1809 стандартный срок поддержки для корпоративных и образовательных версий Enterprise и Education составлял 30 месяцев, но начиная с версии 1903 первое обновление каждого года получает поддержку только в течение 18 месяцев. В случае 1903 поддержка завершается 8 декабря 2020 года. Но, возможно, Microsoft в итоге продлит срок поддержи и для нее.

В этом году Microsoft уже расширила поддержку Windows 10 версии 1709 для пользователей Enterprise и Education — до 13 октября 2020 года. Также была продлена поддержка версии 1809 для пользователей Home и Pro — до 10 ноября 2020 года.

Источник: Microsoft