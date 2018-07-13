Мининфраструктуры: Ежедневно 20 украинцев пересаживаются на электромобили, за первые полгода в стране купили 3600 таких машин
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил у себя на facebook-странице инфографику, согласно которой за шесть месяцев текущего года в Украине было приобретено 3596 электромобилей. Соответственно, в среднем каждый день владельцами электромобилей становятся примерно 20 украинцев.
Отметим, что 3596 электромобилей — это почти в полтора раза больше, чем за весь прошлый год, когда в Украине купили 2532 электромобиля.
Интересно, что данные ассоциации «Укравтопром» кардинально отличаются от результатов, озвученных Министерством инфраструктуры Украины. Так, по оценке «Укравтопрома», за первое полугодие в Украине приобрели всего 1915 электромобилей, что чуть ли не вдвое меньше данных Владимира Омеляна.
При этом оценка продаж прошлого года у обоих источников практически совпадает — 2532 электромобиля по версии Мининфраструктуры и 2697 электромобилей по версии «Укравтопрома».
Источник: Мининфраструктуры Украины