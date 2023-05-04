Младший флагманский смартфон Motorola Edge 40 появится в Украине летом — его цена в Европе €600

Motorola представила смартфон Edge 40 через месяц после релиза Edge 40 Pro. Более доступная модель стоит в Европе €599,99 – ровно на €300 дешевле. Значения характеристик Motorola Edge 40 более низкие, но все равно остаются н очень приличном уровне – разницу всех параметров можно передать словами «немного меньше».

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Экран Edge 40 с диагональю 6,55”” лишь на 0,12 дюйма меньше, чем у «старшего брата». Он поддерживает частоту обновления 144 Гц вместо 165 Гц, но на практике это вряд ли будет заметно. Более существенная разница в процессорах: Edge 40 оснащен чипом MediaTek Dimensity 8020, в то время как версия Pro работает на Snapdragon 8 Gen 2. Процессоры можно назвать сопоставимыми, конечно, с преимуществом Snapdragon.

Наиболее существенная разница между обеими моделями – в камере. Motorola Edge 40 лишился третьего объектива, телевика, оставшиеся два получили более низкое разрешение. Смартфон снабжен основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией и широкоугольником 13 МП с обзором 120°. Селфи-камера имеет датчик 32 МП.

Motorola Edge 40 получил быстрое зарядное устройство мощностью 68 Вт и батарею 4400 мАч. По заявлению производителя, вместе они обеспечивают до 12 ч автономии после 10 минут зарядки. Есть и возможность беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон снабжен защитой от пыли и влаги IP68. Продажи Edge 40 в Украине начнутся летом, телефон будет доступен в цветах Nebula Green, Lunar Blue и Eclipse Black.

Источник: The Verge