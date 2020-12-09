Мобильное подразделение LG двадцать второй квартал подряд терпит убытки и компания затеяла реорганизацию — сосредоточатся на флагманах, а модели попроще отдадут на аутсорсинг





LG проведет реорганизацию и меняет стратегию мобильного подразделения — южнокорейский производитель упразднит некоторые исследовательские и производственные структурные единицы, сфокусируется на премиальных смартфонах, а модели попроще (среднего и начального уровня) отдаст на аутсорсинг.

Этот шаг — очередная попытка руководства вернуть мобильное подразделение, которое вот уже двадцать второй квартал подряд работает в убыток, к прибыли. К слову, в начале года гендиректор LG грозился достичь этой цели уже в этом году, но, учитывая текущее положение, это видится весьма маловероятным событием.

LG создаст новую руководящую должность — занимающий ее топ-менеджер возьмет на себя работу с ODM-производителями, которые будут разрабатывать и производить смартфоны под брендом LG по заказу южнокорейского гиганта. Отраслевые наблюдатели видят в этом решении попытку сократить производственные расходы. Сторонние китайские компании, работающие на условиях ODM, предлагают более низкие цены на компоненты и могут собирать смартфоны при более низких затратах. В итоге LG сможет предложить более привлекательную цену и успешнее конкурировать с китайскими брендами.

Отметим, что аналогичного подхода придерживается и нынешний лидер рынка Samsung, которая вполне успешно конкурирует с Xiaomi, Huawei и прочими китайскими производителями.

Ранее в этом году LG выпустила дизайнерский смартфон Velvet, а также запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. В марте 2021 года должен выйти LG Rollable — потенциальный первый в мире раздвижной смартфон с растягивающимся экраном.

Как мы уже отмечали ранее, LG рассчитывает вернуться в высшую лигу именно за счет необычных смартфонов. Успешность этой стратегии вызывает большие сомнения, но, как показал LG Wing, это может помочь вернуть внимание потребителей к бренду, и в условиях единообразия дизайна и текущего кризиса жанра с точки зрения инноваций, смелый подход LG как минимум заслуживает уважения. Вот только пока ясно, чем все в итоге обернется для мобильного подразделения.