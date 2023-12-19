Новости Игры 19.12.2023 в 10:59 comment views icon

Модеры заменяют апскейлер NVIDIA DLSS на AMD FSR3. Это обеспечивает более высокий FPS для RTX 30 в Cyberpunk 2077

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Юрій Орос

Автор новин

Модеры заменяют апскейлер NVIDIA DLSS на AMD FSR3. Это обеспечивает более высокий FPS для RTX 30 в Cyberpunk 2077

Технология апскейлинга FSR3 (AMD FidelityFX Super Resolution 3) с открытым кодом стала доступна на прошлой неделе, что позволило геймерам, модерам и разработчикам игр начать внедрять FSR в программное обеспечение. Геймеры уже могут использовать первые модификации с поддержкой FSR3 в таких играх как The Last Of Us Part 1 или даже Cyberpunk 2077.

Модеры взяли на себя задачу заменить NVIDIA DLSS Frame Generation (DLSSG) на аналог AMD FSR3 Frame Generation в любой игре. Однако это не идеальное решение, поскольку производительность может быть не оптимальна, и геймерам следует ожидать визуальных артефактов, сбоев и общего худшего опыта, чем нативная реализация. Кроме того, некоторые модификации, которые должны работать во «всех» играх, будут иметь проблемы со многими из них, передает Videocardz.

NVIDIA DLSS3 замінена на FSR3, що дозволяє генерувати кадри для RTX 3080

Пользователи сообщают, что инструмент для модификации работает для многих игр, таких как Cyberpunk 2077 или The Witcher 3, но могут возникнуть проблемы с Ratchet and Clank: Rift Apart, Dying Light 2 или Hitman 3.

На видео MxBenchmarkPC показан Cyberpunk 2077 FSR3/DLSSG. Игра выполняется на видеокарте GeForce RTX 3080, увеличивая производительность почти вдвое:

 

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