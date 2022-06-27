monobank вышел на 6 млн клиентов и помог собрать 64 млн грн на два ударных БПЛА Warmate для ВСУ

В прошлую субботу, 25 июня, популярное платежное приложение monobank ожидаемо преодолело рубеж 6 млн клиентов — очередную важную веху в развитии проекта команда отметила выпуском лимитированной карты «Русский корабль, иди нах@й» со сбором средств для ВСУ. В рамках инициативы за шесть дней собрали 64 млн грн для покупки двух ударных беспилотных авиационных комплексов Warmate. Итоги подвел соучредитель monobank Олег Гороховский.

В monobank — более 6 млн клиентов

Шестимиллионный клиент у monobank появился 25 июня, как и прогнозировали разработчики. На момент выхода новости карты monobank имеют 6 006 940 украинцев. Чтобы добиться такого результата, сервису понадобилось чуть менее 5 лет (запуск приложения состоялся 22 ноября 2017 года).

Как росла клиентская база monobank

25 мая 2019 monobank пересек рубеж в миллион клиентов, а в ноябре 2019-го приложением пользовались уже более 1,5 миллиона человек. В марте 2020-го перед запуском детской карты количество клиентов monobank превысило два миллиона, а в августе их было уже 2,5 миллиона, в конце ноября — 3 миллиона, а в начале апреля 2021 года — 3,5 миллиона. С тех пор ежемесячно monobank добавлял около 100 тыс. новых клиентов — в конце августа 2021 года проект прошел рубеж в 4 млн клиентов, а 31 декабря — была взята планка 5 млн клиентов, не в последнюю очередь благодаря программе «єПідтримка» (необанк первым начал выплачивать «ковидную» тысячу за вакцинацию).

Итоги сбора средств для ВСУ

monobank организовал сбор средств на дроны для ВСУ совместно с инициативой президента United24 — команда создала специальную Банку для сбора под названием «На дроны для ВСУ» и внесла первый взнос в 6 млн грн. Чтобы поощрять своих клиентов активнее донатить, monobank придумал новый розыгрыш — с эксклюзивными платиновыми картами Visa Infinite в дизайне «Русский корабль, иди нах@й?» Карта выйдет лимитированным тиражом в тысячу экземпляров — все они будут иметь порядковый номер от 0001 до 1000. На обратной стороне номер будет выглядеть SLAV AUKR AINI 0001. Эти карты будут абсолютно бесплатны на весь срок действия.. Позже разработчики объявили вторую часть конкурса с розыгрышем 40 именных «приветов» для российских оккупантов, которые нанесут на дроны-камикадзе за пожертвования в размере 999 грн.

За шесть дней в рамках инициативы собрали 64 млн грн — вся собранная сумма будет передана президентской платформе UNITED24 для покупки 2 ударных беспилотных авиационных комплексов Warmate. В общей сложности благотворители внесли более 144 000 взносов, из которых 153 — 100 000 грн и более (они получат карточки без розыгрыша). Самый крупный взнос — 551 776 грн. Количество участников розыгрыша надписи на дроне-камикадзе — 6682 человека. Список с именами победителей розыгрыша доступен по ссылке. С каждым победителем в monobank пообещали связаться в течение 27 июня.

Это уже второй крупный сбор для ВСУ от monobank за последний месяц — в конце мая соучредитель monobank Олег Гороховский организовал собственный благотворительный розыгрыш ажиотажных марок «Укрпошти» — за два дня он собрал 8 754 000 грн и округлил эту сумму до 10 млн грн и перечислил фонду Притулы для закупки всего необходимого под нужды ВСУ.

Прошедшая неделя, среди прочего, запомнилась еще одной благотворительной инициативой — в рамках сбора, организованного тем же Сергеем Притулой и Игорем Лаченковым украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен для покупки четырех беспилотников Bayraktar TB2.