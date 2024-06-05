Motorola Edge (2024) получил pOLED дисплей с частотой 144 Гц, SoC Snapdragon 7s Gen 2, обновленную камеру и цену $550

Motorola выпустила обновленную версию смартфона Edge. Версия 2024 года отличается от предшественника, вышедшего в октябре 2023 года, улучшенным процессором и обновленной основной камерой.

Смартфон Motorola Edge (2024) содержит 6,6-дюймовый pOLED дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Панель обеспечивает 10-битное воспроизведение цветов и пиковую яркость 1300 нит.

Устройство получило процессор Snapdragon 7s Gen 2 с частотой до 2,4 ГГц и GPU Adreno 710. Этот чип обеспечивает прирост многоядерной производительности на 22% и графической производительности на 11% по сравнению с процессором Dimensity 7030, который использовался в прошлогодней модели. Новинка также содержит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.2.

На задней панели Motorola Edge (2024) расположена двойная камера. Главный модуль выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-700C (против Omnivision OV50A в прошлогодней модели). Модуль дополнен оптической системой стабилизации изображения и объективом с диафрагмой f/1.88. Еще пользователям доступен 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, который также используется для макро снимков. Фронтальная камера выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора.

Смартфон Motorola Edge (2024) оснащен батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. В устройстве доступны стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и кнопка Quick Button с возможностью индивидуальной настройки. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Цена Motorola Edge (2024) составляет $549,99. Новинка поступит в продажу с 20 июня.

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Источник: gizmochina