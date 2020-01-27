Motorola о гибком экране раскладушки Razr: «Неровности и видимые складки в месте сгиба — это норма»





Как и было запланировано, 26 января бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, открыл прием предварительных заказов на переиздание легендарной раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Пока что заказать раскладушку, расставшись с немалой суммой в $1500, можно только в США, где она является эксклюзивом мобильного оператора Verizon. Фактические продажи в США стартуют начнутся 6 февраля, после чего ожидается начало продаж в Европе.

Одновременно Motorola опубликовала серию из шести вступительных роликов, рассказывающих о разных особенностях устройства. Пожалуй, наиболее примечательным и является видео с рекомендациями по использованию и уходу за устройством — в свое время аналогичное видео выпустила Samsung для Galaxy Fold.

В этом ролике Motorola призывает будущих владельцев быть очень бережным. В частности, производитель предостерегает от попадания жидкостей и соседства с острыми предметами. Использование защитных пленок этому смартфону противопоказано. Также рекомендуется следить, что в карман устройство попадало в полностью закрытом состоянии, иначе можно повредить экран. И тут мы подошли к наиболее возмутительному моменту.

Motorola заявляет, что тактильные неровности и видимые складки, которые со временем могут появиться в месте сгиба, являются «нормой». То есть, да, недостаток (складка на экране), свойственный первым гибким смартфонам, есть и у Motorola Razr, хотя первоначально говорилось, что никаких видимых или тактильных складок в месте изгиба нет. С другой стороны, поначалу их и правда быть не должно, но они могут и, вероятно, появятся после нескольких сгибаний.

Здесь невольно вспоминается, как два года назад Apple признала, что некоторые планшеты iPad Pro 2018 года поставляются с «очень небольшим» изгибом алюминиевого корпуса, назвав это абсолютно нормальным явлением. С другой стороны, тот же Galaxy Fold, у которого тоже есть складка, в итоге оказался на удивление достаточно прочным даже в экстремальных тестах на прочность.

Как бы там ни было, покупая устройство за такие деньги, покупатель хочет, чтобы оно не имело каких бы то ни было существенных недостатков.

Остается добавить, что именно по этой причине OnePlus пока не хочет выпускать гибкие смартфоны.

Источник: The Verge