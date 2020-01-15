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Глава OnePlus считает, что гибкие смартфоны пока недостаточно хороши

Глава OnePlus считает, что гибкие смартфоны пока недостаточно хороши

Глава OnePlus считает, что гибкие смартфоны пока недостаточно хороши


Сейчас многие небезосновательно считают, что складные смартфоны со сгибаемыми экранами — это не просто новый видный тренд в мобильных технологиях, а наше мобильное будущее в целом.

Выпущенные в прошлом году первые такие смартфоны — Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X (Royole FlexPai и другие подобные, пожалуй, можно не учитывать) — в целом были хорошо приняты рынком, несмотря на высокую цену и некоторые недостатки. Первый разошелся тиражем примерно 0,5 млн штук, а второй — около 200 тыс. В этом году мы с большим нетерпением ожидаем сгибаемые раскладушки Motorola Razr и Samsung Galaxy Flip Z, учитывая, что именно такой форм-фактор сейчас представляется самым удачным для гибких экранов. Также известно, что Xiaomi разрабатывает сгибаемый в двух местах смартфон-планшет, считая подобные устройства очень перспективными. Заинтересована в гибких смартфонах и Apple. А вот китайский бренд OnePlus, являющийся одним из наиболее видных игроков премиального рынка смартфонов, явно не планирует выпуск сгибаемого смартфона. В ближайшие год-два, так точно. Генеральный директор OnePlus Пит Лау считает, что в текущем виде гибкие смартфоны недостаточно хороши. Об этом он заявил в недавнем выпуске подкаста The Verge.

Отвечая на вопросы главного редактора The Verge Нилая Пателя, глава OnePlus подтвердил, что компания изучала возможность выпуска подобного смартфона, но в итоге решила не делать этого, поскольку не увидела существенных преимуществ или практической пользы, чтобы можно было закрыть глаза на ограничения и недостатки технологии гибких экранов в нынешнем виде. Среди недостатков Пит Лау назвал видимую складку экрана в месте изгиба и недостаточно высокой долговечности таких экранов. Наверняка найдутся желающие оспорить это утверждение, учитывая, что в том же Motorola Razr не ни видимых или тактильных складок, ни зазоров в сложенном виде.

На недавней выставке CES 2020 компания OnePlus показала прототип необычного концептуального смартфона OnePlus Concept One McLaren Edition с незаметной основной камерой, но, судя по всему, выпускать его серийно производитель не планирует.

Следующим смартфоном OnePlus должен стать флагманский OnePlus 8 Pro, который получит 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также мы слышали о модели OnePlus 8 Lite — идейном преемнике недорогого OnePlus X 2015 года.

Источник: The Verge

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