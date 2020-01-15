Глава OnePlus считает, что гибкие смартфоны пока недостаточно хороши





Сейчас многие небезосновательно считают, что складные смартфоны со сгибаемыми экранами — это не просто новый видный тренд в мобильных технологиях, а наше мобильное будущее в целом.

Выпущенные в прошлом году первые такие смартфоны — Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X (Royole FlexPai и другие подобные, пожалуй, можно не учитывать) — в целом были хорошо приняты рынком, несмотря на высокую цену и некоторые недостатки. Первый разошелся тиражем примерно 0,5 млн штук, а второй — около 200 тыс. В этом году мы с большим нетерпением ожидаем сгибаемые раскладушки Motorola Razr и Samsung Galaxy Flip Z, учитывая, что именно такой форм-фактор сейчас представляется самым удачным для гибких экранов. Также известно, что Xiaomi разрабатывает сгибаемый в двух местах смартфон-планшет, считая подобные устройства очень перспективными. Заинтересована в гибких смартфонах и Apple. А вот китайский бренд OnePlus, являющийся одним из наиболее видных игроков премиального рынка смартфонов, явно не планирует выпуск сгибаемого смартфона. В ближайшие год-два, так точно. Генеральный директор OnePlus Пит Лау считает, что в текущем виде гибкие смартфоны недостаточно хороши. Об этом он заявил в недавнем выпуске подкаста The Verge.

Отвечая на вопросы главного редактора The Verge Нилая Пателя, глава OnePlus подтвердил, что компания изучала возможность выпуска подобного смартфона, но в итоге решила не делать этого, поскольку не увидела существенных преимуществ или практической пользы, чтобы можно было закрыть глаза на ограничения и недостатки технологии гибких экранов в нынешнем виде. Среди недостатков Пит Лау назвал видимую складку экрана в месте изгиба и недостаточно высокой долговечности таких экранов. Наверняка найдутся желающие оспорить это утверждение, учитывая, что в том же Motorola Razr не ни видимых или тактильных складок, ни зазоров в сложенном виде.

На недавней выставке CES 2020 компания OnePlus показала прототип необычного концептуального смартфона OnePlus Concept One McLaren Edition с незаметной основной камерой, но, судя по всему, выпускать его серийно производитель не планирует.

Следующим смартфоном OnePlus должен стать флагманский OnePlus 8 Pro, который получит 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также мы слышали о модели OnePlus 8 Lite — идейном преемнике недорогого OnePlus X 2015 года.

Источник: The Verge