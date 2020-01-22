Новый Motorola Razr с гибким экраном начнет продаваться с 6 февраля

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Сегодня бренд Motorola объявил новые сроки выпуска горячо ожидаемой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Первым делом современное переиздание культовой раскладушки выйдет в США, где будет эксклюзивом Verizon: предзаказы откроют уже 26 января, а продажи начнутся 6 февраля. То есть, раскладушка Motorola Razr с гибким экраном задержится всего на месяц — напомним, изначально компания планировала открыть предзаказы 26 декабря, а фактические продажи начать спустя две недели — 9 января.

Напомним, Motorola показала новую версию смартфона-раскладушки Razr c гибким экраном в ноябре прошлого года, а спустя месяц известила о переносе запуска на 2020 год из-за слишком высокого спроса. В начале этого месяца глава мобильного бизнеса Lenovo дразнил общественность фотографиями коммерческой версии смартфона и его розничной упаковки, так что было понятно, что начало продаж не за горами.

Цена Motorola Razr не изменилась и составляет прежние $1500.

Напомним, Motorola Razr выделяется основным дисплеем Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей (соотношение сторон 21:9), который сгибается пополам в горизонтальной плоскости. Также устройство располагает дополнительным внешним экраном Quick View OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800х600 пикселей. Сердцем служит SoC Qualcomm Snapdragon 710, дополненная 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Но основная камера здесь одинарная – 16-мегапиксельная с диафрагмой F/1,7 и режимом Night Vision. Фронтальная же характеризуется разрешением 5 Мп.

Аккумулятор характеризуется емкостью около 2510 мА·ч. Смартфон получил разъем USB-C, поддержку 15-ваттной зарядки, располагает только eSIM (обычного слота нет), а сканер отпечатков пальцев, размещенный в выступе под экраном.

Также новый Motorola Razr предложит специальный ретро-режим Retro Razr.

Информации о сроках выпуска Motorola Razr в других странах пока нет.

Источник: The Verge