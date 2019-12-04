Motorola возвращается к выпуску флагманских смартфонов





В следующем году флагманскими смартфонами на новой высокопроизводительной SoC Qualcomm Snapdragon 865 нас порадуют не только Xiaomi (Mi 10), Meizu (Meizu 17) и Oppo, но и принадлежащий Lenovo бренд Motorola, который уже давненько не выпускал настоящих флагманских моделей. Соответствующий анонс сделал президент Motorola Сержио Буниак в рамках проходящего в эти дни на Гавайях ежегодного технического саммита Snapdragon Summit.

Анонс не стал неожиданностью, так как несколькими месяцами ранее руководитель глобальной маркетинговой стратегии Motorola Франсуа Лефлам заявил о планах по выпуску премиального смартфона с поддержкой 5G. Но, зная Motorola, под премиальным смартфоном с поддержкой 5G вполне могла подразумеваться модель на базе среднеуровневой SoC Snapdragon 765/765G. К слову, таковые (модели на Snapdragon 765/765G) также есть в планах компании.

Напомним, последним настоящим флагманом Motorola была модель Moto Z2, выпущенная в 2017 года. Прошлогодний смартфон Moto Z3 использовал старую SoC Snapdragon 835 вместо актуальной на тот момент Snapdragon 845, поэтому и мог претендовать на флагманский статус, а выпущенный в этом году Moto Z4 и вовсе довольствуется среднеуровневой SoC Snapdragon 675, хотя стоит весьма недешево. Даже недавно представленная современная версия раскладного смартфона Razr 2019 со сгибаемым экраном за $1500 оснащается среднеуровневой SoC Qualcomm Snapdragon 710, хотя там как раз вопросов к платформе нет.

Каким будет первый настоящий флагманский смартфон Motorola, пока неясно. Но можно с большой долей уверенности говорить, что Motorola откажется от модульности в нынешнем ее виде и либо переформатирует линейку Moto Z, либо выпустит новую серию.

Одновременно Motorola похвасталась, что вот уже пять кварталов подряд она остается прибыльной, указав на эффективность нынешней стратегии с упором на выпуск «недорогих» смартфонов со средними характеристиками. Судя по всему, сейчас Motorola вознамерилась доказать свою состоятельность и в премиальном сегменте и приумножить успехи. Учитывая нынешнюю ценовую стратегию Motorola одно можно сказать наверняка — дешевым грядущий флагманский смартфон Motorola точно не будет.

Источник: The Verge