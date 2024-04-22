«Мятежная луна. Часть 2»: умер ли на самом деле персонаж Эда Скрейна? Это покажут в режиссерской версии

Как известно, в первой части фильма «Мятежная луна» Зака Снайдера адмирал Аттикус Нобл умер, но понарошку — «принесли его домой, оказался он живой». Теоретически ничто не мешает Заку Снайдеру повторить этот номер еще раз, так что Collider спросил актера Эда Скрейна, что на самом деле произошло с его персонажем.

«Он мертв… Я думаю, в расширенной версии это будет понятнее, потому что они смогут показать последствия того, что с ним произошло. Итак, да, он мертв. Он исчез» — ответил Скрейн.

Ожидается, что оба фильма Rebel Moon получат режиссерские версии, которые выйдут на Netflix уже в 2024 году. Ленты будут не только длиннее и содержать больше материала, но и будут иметь рейтинг R, в отличие от PG-13 у существующих версий.

Поэтому если Снайдер продолжит расширять франшизу, сиквелам понадобится новый злодей для противостояния Кори. Регент Белизарий является главным антагонистом франшизы — он стал править Материнским миром после убийства королевской семьи. В обоих фильмах он появлялся только в воспоминаниях главной героини.

Но вряд ли «финальный босс» будет лично противостоять ей в дальнейшем. Зак Снайдер «размахнулся» снимать шесть фильмов, так что следующая часть почти наверняка не будет последней, и главный злодей снова пошлет кого-то воевать за себя.

Финал второго «Мятежного месяца» анонсирует третий фильм, о поисках принцессы Иссы — генерал Тайтус рассказывает, что она все еще жива (да, режиссер не очень оригинален, еще один персонаж, которого считали мертвым, оказывается живым). Очевидно, найти ее будут стремиться обе стороны конфликта, и они будут мешать друг другу в этом.