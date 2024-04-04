Миколайчук OPEN и AMO Pictures проведут питчинг для игровых короткометражных фильмов с призом $2000 на съемки

Фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN вместе с международным продакшном визуальных историй AMO Pictures совместно проведет питчинг для проектов игровых короткометражных фильмов. Лучший проект получит $2000 на производство короткометражного фильма.

Как отмечают организаторы, будущий игровой короткий метр может быть любого жанра, но его продолжительность не должна превышать 25 минут. Проект должен быть завершен до марта 2025 года. А его украинская премьера должна состояться в рамках 4-го фестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN.

«Сейчас как никогда нужна поддержка молодых кинематографистов и кинематографисток — как моральная, так и материальная. Формат короткого метра может показать таланты режиссеров, которые после завершения войны продолжат волну украинского полнометражного кино. Мы рады, что благодаря нашим партнерам сможем немного помочь этому процессу. И, конечно, ожидаем премьеру проекта, который победит на питчинге, в программе нашего фестиваля в следующем году!», — говорит генеральный продюсер фестиваля Миколайчук OPEN Алексей Гладушевский.

Чтобы принять участие в питчинге, кинопроект должен соответствовать следующим требованиям:

Продолжительность фильма — до 25 минут;

Игровая форма;

Страна производства — Украина (или копродукция);

Режиссер фильма снял(-ла) не более, чем два полных метра любого жанра (без полных метров в фильмографии также рассматриваются);

Готовый сценарий;

Кинопроект должен быть закончен до марта 2025 года.

Требования к пакету документов:

Заполненная заявка на украинском языке;

Отрывок из сценария (3-5 страниц на украинском языке) или полный сценарий;

CV ключевых участников/участниц команды проекта;

Сводный бюджет фильма;

Ориентировочный план съемки;

Фото основных участников/участниц команды;

Рабочие материалы фильма (кадры, тизер) при наличии.

Подать заявку на участие можно до 23 мая по следующей ссылке. Объявление результатов отбора состоится 31 мая.

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Фестиваль Миколайчук OPEN будет проходить с 15 по 23 июня.