Миллионы HDD в год уничтожаются ради сохранения конфиденциальности: насколько это надежно и есть ли альтернативы

Ежегодно миллионы жестких дисков дата-центров и других крупных потребителей уничтожаются, чтобы сделать невозможным доступ к данным. Устройства, которые могли бы пойти на запчасти или вновь эксплуатироваться в определенных сценариев становятся мелкой металлической крошкой. Очевидное расточительство такого метода порождает два вопроса: так ли надежно уничтожаются данные и нет ли других способов надежно удалить их?

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Инициатива Circular Drive Initiative (CDI) – объединение технологических компаний, занятых поисками новых технологий удаления данных с целью повторной эксплуатации дисков и уменьшения количества отходов электроники. Это не маргинальная организация – в ней состоят Seagate, Western Digital, Micron и множество других заинтересованных фирм.

Что можно сделать, чтобы не уничтожать жесткие диски? Недавно Ассоциация стандартов IEEE утвердила список безопасных способов безвозвратно стереть данные. Среди методов очистки наиболее простой – перезапись новыми массивами данных так, чтоб у ранее записанной информации не оставалось шансов уцелеть. Другой метод – так называемое криптографическое стирание. Когда ключ шифрования удален, абсолютно никто не в состоянии восстановить данные. Достоинство такого метода в скорости, чего нельзя сказать о перезаписи.

Кстати, механическое измельчение не так уж надежно. Теоретически, данные можно восстановить из металлических крупиц размером от 3 мм. Конечно, речь не идет о б огромной куче дисков, но если у кого-то есть остатки одного HDD, очень много времени и мотивация, возможно ему удастся кое-что «накопать».

Индустрия понемногу отворачивается от столь варварских методов, как механическое уничтожение. «Дни линейной экономики, основанной на принципах «покупай-пользуйся-выбрасывай», должны уйти, — говорит директор по устойчивому развитию и трансформации Seagate Эми Цукерман. — Seagate – одна из тех компаний, которые извлекают запчасти и утилизируют то, что не может быть использовано. Прежде всего, это HDD, которые вышли из строя».

Источник: PC Gamer