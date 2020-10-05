Apple подала в суд на Geep Canada после того, как более 100 тыс. устройств (iPhone, iPad и Watch), переданных на утилизацию, снова попали в продажу





Apple подала иск против бывшего партнера по переработке отходов GEEP Canada (является частью более крупной фирмы Quantum Lifecycle Partners), обвинив его в краже и перепродаже по меньшей мере 103 845 устройств (iPhone, iPad и Watch), подлежащих переработке. Как следует из иска, «как минимум 11 766 фунтов (5,34 тонны) устройств Apple покинули территорию GEEP в том же виде — этого не отрицают даже в самой GEEP», сообщает The Logic.

Как рассказывает источник, в период с января 2015 по декабрь 2017 года Apple отправила для утилизации GEEP Canada 531 966 смартфонов iPhone, 5 673 планшетов iPad и 19 277 умных часов Watch. Во время аудита Apple к своему удивлению обнаружила, что 18% этих утилизированных устройство продолжают работать в сетях различных сотовых операторов. В это число не входят модели без поддержки сотовой связи, так что потенциально перепродать могли гораздо больше устройств, предназначенных для утилизации.

Apple требует выплаты компенсации в размере около $22,7 млн. В GEEP Canada признает, что устройства действительны были украдены и перепроданы, но отказывается признавать свою вину, обвиняя в краже трех сотрудников, действовавших независимо от компании. Но Apple не верит в непричастность GEEP Canada, утверждая, что эти трое сотрудников входят в высшее руководство фирмы по переработке отходов.

Apple подала иск против GEEP Canada в январе 2020 года, но о предполагаемый факт воровства она установила в период с 2017 по 2018 год. С тех пор Apple прекратила сотрудничество с GEEP Canada.

Источник: The Logic