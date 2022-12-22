Минцифры запускает бесплатный онлайн-курс по криптограмотности для украинцев

Минцифры анонсировало выход следующего образовательного сериала на платформе «Дія.Цифрова освіта» — «Віртуальні активи». Это базовый курс по криптограмотности, призванный научить украинцев грамотно использовать криптоактивы.

Это уже не первый такой онлайн-курс о блокчейне и криптовалютах — схожий образовательный сериал выходил на платформе «Дія.Цифрова освіта» в конце 2020 года.

Программа нового курса была разработана экспертами форсайта «Віртуальні активи 2030». Она предполагает обучение в формате тренажера:

100 часов теории и практики;

работа над реальными кейсами на имеющихся платформах;

два формата: самостоятельное обучение и как факультатив в ЗВО.

«Уже несколько лет команда Минцифры активно работает над запуском рынка виртуальных активов. Наша цель – научить украинцев грамотно использовать криптоактивы». Работая над реальными кейсами в разных экосистемах, узнаете, что такое крипта и как ею пользоваться. А главное – какие возможности для бизнеса и людей это открывает.» по официальному описанию курса Минцифрой

Сейчас проводится предварительная регистрация на курс — желающие могут заполнить онлайн-форму по этой ссылке. Сам курс должен появиться на платформе «Дія.Цифрова освіта» уже в феврале. Он реализуется в коллаборации с крупнейшей европейской криптобиржей из Украины WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а также Atlantis.wоrld.

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В марте Президент Зеленский подписал ЗУ «Про віртуальні активи», которое дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени. Минцифры вместе с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает работу над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым будут урегулированы вопросы налогообложения операций с виртуальными активами. Его принятие является обязательным условием полноценного запуска рынка виртуальных активов. Сначала его планировали принять до конца 2022 года, но из-за войны процесс, вероятно, затянется.