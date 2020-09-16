На фоне дефицита процессора Core i7-10875H компания Intel выпустила чип Core i7-10870H с незначительно пониженной частотой
Без какого-либо официального анонса компания Intel расширила линейку процессоров Comet Lake-H lineup, добавив в неё две новые модели чипов.
Одной из новинок стал 8-ядерный процессор Intel Core i7-10870H. Это 8-ядерный чип с поддержкой 16 потоков инструкций. Его вычислительные ядра работают на штатной частоте 2,2 ГГц, а частота в режиме разгона Turbo Boost может достигать 5,1 ГГц. Показатель TDP составляет 45 Вт.
Примечательно, что запуск новой модели состоялся на фоне дефицита процессора Intel Core i7-10875H. Это самый производительный чип в линейке Core i7, и он очень популярен среди игровых ноутбуков высокого класса. По сравнению с Intel Core i7-10875H, новая модель Core i7-10870H лишь немного уступает в базовой частоте (100 МГц), а частота в режиме Turbo Boost осталась неизменной. Так что новинка может выступить в качестве достойной альтернативы дефицитному продукту. Ситуация аналогична той, что недавно возникла в настольном сегменте с высокопроизводительным чипом Intel Core i9-10900K. Его практически невозможно было купить из-за ограниченных запасов в канал продажи, и ему на смену была выпущена модель Intel Core i9-10850K. Она обладает практически такими же характеристиками (одинаковое количество ядер, потоков, кэш-памяти), но рабочая частота на 100 МГц ниже.
Вместе с тем, Intel вывела на рынок и новый 4-ядерный процессор Core i5-10200H. Это наименее производительное решение в мобильной линейке H Series. Устройство поддерживает 8 потоков инструкций, работает на штатной частоте 2,4 ГГц и поддерживает частоту 4,1 ГГц в режиме Turbo Boost. Показатель TDP также составляет 45 Вт.
Теперь линейка мобильных процессоров Comet Lake-H выглядит следующим образом.
|Модель
|Ядра / Потоки
|Базовая частота
|Turbo частота
|TDP
|Core i9-10980HK
8/16
2,4 ГГц
5,3 ГГц
45 Вт
|Core i9-10885H
8/16
2,4 ГГц
5,3 ГГц
45 Вт
|Core i7-10875H
8/16
2,3 ГГц
5,1 ГГц
45 Вт
|Core i7-10870H
8/16
2,2 ГГц
5,1 ГГц
45 Вт
|Core i7-10850H
6/12
2,7 ГГц
5,1 ГГц
45 Вт
|Core i7-10750H
6/12
2,6 ГГц
5,0 ГГц
45 Вт
|Core i5-10400H
|4/8
2,6 ГГц
4,6 ГГц
45 Вт
|Core i5-10300H
|4/8
2,5 ГГц
4,5 ГГц
45 Вт
|Core i5-10200H
4/8
2,4 ГГц
4,1 ГГц
45 Вт
Источник: videocardz