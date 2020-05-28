На фоне пандемии доля бесконтактных платежей по картам Mastercard в Европе достигла 78% [Исследование]

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Восемь из десяти оплат по картам Mastercard в европейских странах — бесконтактные (78%). Таковы данные свежего исследования Mastercard, основанного на апрельском опросе, в котором приняли участие 8 000 респондентов старше 18 лет в нескольких странах (Великобритания, Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Россия).

Авторы исследования отметили еще несколько интересных изменений в платежных привычках людей:

почти половина европейцев (42%) стали меньше использовать наличные деньги во время пандемии COVID-19, а 17% — полностью отказались от расчетов наличными;

большинство пользователей Mastercard в Европе (89%) отметили, что им было очень легко перейти на бесконтактные оплаты;

для 64% пользователей бесконтактные оплаты теперь стали основным способом расчета в магазине, а 40% опрошенных стали чаще выбирать бесконтактную карту из существующих в кошельке;

более чем четверть опрошенных для бесконтактных платежей используют смартфон (28%), а 4% — платят NFC-устройствами;

73% европейцев утверждают, что будут пользоваться бесконтактной технологией и в «после-коронавирусную эру»;

Для пользователей, которые оплачивают повседневные покупки бесконтактно, гигиеничность (81%) и простота (85%) являются главными аргументами для полного перехода на такие расчеты. В то же время 64% опрошенных выбирают бесконтактные расчеты ввиду болшей безопасности. Чаще всего европейцы оплачивают бесконтактно покупки в продуктовых магазинах (87%), а также в другом ритейле (48%) и аптеках (54%).

Рост бесконтакта и NFC подтверждает не только опрос картодержателей, но и статистика транзакций. По данным Mastercard за первый квартал 2020-го года, количество бесконтактных оплат гаджетами с Mastercard в Европе увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года (рост с 7% до 14%). При этом наиболее популярными все же остаются бесконтактные оплаты пластиковыми картами — их доля составляет 86% от всех бесконтактных операций.