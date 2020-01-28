На Кировоградщине хотят построить новый международный аэропорт и технопарк FlightCity 4.0

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Только вчера мы сообщали, что за последние пять лет пассажиропоток украинских аэропортов вырос более чем вдвое — с 10,7 млн до 24,3 млн. На фоне этой положительной тенденции кировоградские чиновники предложил проект «Международного аэропорта гражданской авиации Канатово». Презентация этого и других инвестиционных проектов Кировоградщины прошла в рамках World Trade Center Kyiv.

Инициаторы считают, что в условиях активного развития бизнеса, а также для создания благоприятных условий работы инвесторов у Кировоградской области есть острая потребность в авиационном сообщении с другими регионами Украины и другими странами.

Международный аэропорт является частью более широкого плана. Прямо сейчас власти работают над созданием технопарка «FlightCity 4.0», инициатором которого выступает Летная академия Национального авиационного университета и ОО «Кластер ИТ-Альянс 4.0».

В рамках технопарка планируется создать индустрию по разработке, испытанию, сертификации и производству беспилотных летательных аппаратов, центр робототехники, центр тренажеров и электронных средств обучения (виртуальная и дополненная реальность).

Ранее аэродром Канатово, расположенный вблизи Кропивницкого, был авиационной базой ВВС СССР, а затем стал авиабазой ВВС Украины. В 2004 году 44-й бомбардировочный полк ВВС Украины был расформирован, а из 30 бомбардировщиков Су-24М примерно 10-12 самолетов были включены в состав 7-го бап в Староконстантинове, а остальные переданы на базы хранения авиатехники в Николаеве, Белой Церкви, Луцке. Сейчас там базируется военная часть, а ЦИК «Канатово» является собственностью Минобороны.

Источник: wing.com.ua