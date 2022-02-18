На Netflix вийшов мультсеріал за грою Cuphead, фільм «Техаська різанина бензопилою» та другий сезон «Космічних сил»

На Netflix сьогодні відразу три помітні релізи — дебютний сезон анімованого серіалу за мотивами гри Cuphead, продовження хорор-франшизи «Техаської різанини бензопилою», а також другий сезон «Космічних сил» зі Стівом Кареллом у головній ролі. Перші два доступні з повноцінним українським дубляжем, а останній хоч і в оригінальному озвученні (англійською), проте з українськими субтитрами.

Мультсеріал за мотивами гри Cuphead зі збереженням добре знайомого шанувальникам хардкорного платформера візуального стилю (комічний стиль анімації Disney 1930-х років). За сюжетом, головні герої — Капхед і Маґмен — вирушають на зустріч пригодам, щоб врятувати свої душі від Диявола. В шоу можна побачити багатьох персонажів з гри, включаючи Ріббі та Крокса, банду коренеплодів та дракона Уоллі Уорблса.

Дебютний сезон серіалу складається із 12 епізодів тривалістю 14-15 хвилин кожен. До речі, шоу вже продовжили на другий та третій сезон.

Шкіряне обличчя повертається. Нова «Різанина» — продовження оригінального фільму жахів, що вийшов у 1974 році. Події сиквелу розгортаються через 50 років після оригінального фільму. Цього разу маніяк полює на групу молодих людей, які хочуть відновити занедбане місто. Роль постарілої Саллі Хардесті, якій свого часу вдалося втекти від вбивці, замість покійної актриси Мерилін Бернс виконала Олвен Фуер («Морські паразити»). Разом із нею у фільмі зіграли Елсі Фішер («Восьмий клас») та Сара Яркін («Американська історія жахів»).

Режисер — Девід Блу Гарсіа, а продюсером і співавтором сюжету картини став Федеріко Альварес («Не дихай» та «Зловісні мерці: Чорна книга»)

Продовження комедійного серіалу, створеного автором американської версії сіткому Грегом Деніелсом разом зі Стівом Кареллом, який зіграв у «Космічних силах» головну роль. Шоу розповідає про генерала американської армії Марка Нейрда, який мріє очолити ВПС США, але натомість стає командувачем Космічними силами. Тепер він повинен почати освоєння Місяця і забезпечити Америці панування в космосі.

Перший сезон вийшов на Netflix в травні 2020 року та був прохолодно прийнятий критиками: його рейтинг на Metacritic склав 49 зі 100, а на Rotten Tomatoes — 39% свіжості. Водночас шоу отримало схвальні відгуки глядачів.