Udoo Bolt Gear — мини-ПК на базе четырехъядерного процессора AMD Ryzen за $399

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Малоизвестная у нас компания Udoo — давний технологический партнер AMD. На этой неделе Udoo выпустила достаточно интересный продукт — мини-ПК Udoo Bolt Gear на базе четырехъядерного процессора AMD Ryzen.

Главная «фишка» новинки (кроме того, что это мини-ПК на Ryzen, которые встречаются весьма редко) — доступная цена в $399. Правда, по такой цене будет продаваться только первая партия мини-ПК в количестве 1000 штук, тогда как его обычная цена составляет $449.

Udoo Bolt Gear выполнен в компактном металлическом корпусе размером 5,1×5,1×2,6 дюйма (13x13x7 см). Его можно разметить на столе или прикрепить к задней панели монитора или телевизора при помощи крепления VESA.

Udoo, без лишней скромности, называет Bolt Gear «мобильным суперкомпьютером». И если бы здесь использовались Ryzen 4000-й серии (Renoir), то это еще могло стать подходящим описанием, но основой Bolt Gear выступает стоящий классом ниже APU Ryzen Embedded V1605B (14 нм, 4 ядра/8 потоков, 2,0/3,6 ГГц, Radeon Vega 8).

Udoo Bolt Gear поддерживают установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4 суммарным объемом до 32 ГБ, одного 2,5-дюймового накопителя и двух SSD формата M.2 (один слот M.2 B-key PCIe x2 для SATA-накопителя до 60 мм и один M.2 M PCIe 3.0 x4 для NVMe-накопителя до 80 мм)

В оснащение мини-ПК входит гигабитный сетевой интерфейс Realtek RTL8111G, беспроводной адаптер Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2 (Intel Wireless-AC 3168), а также звуковой кодек Realtek ALC888. Набор портов представлен USB 3.1 Gen 1 Type-A (х2), USB 3.1 Gen 1 Type-C (х2), HDMI 2.0a (х2), аудиоразъем 3,5 мм и выход S/PDIF. С помощью двух разъемов USB Type-C можно одновременно подключить до четырех внешних мониторов 4K.

Отличительной особенностью Udoo Bolt Gear является наличие 8-битного микроконтроллера ATmega32U4 для удовлетворения всех потребностей поклонников Arduino. Говоря точнее, Udoo Bolt Gear предлагает 40-контактный интерфейс ввода-вывода Arduino, три разъема Grove и 40-контактный встроенный интерфейс ввода-вывода.

Для питания компьютера используется внешний адаптер номиналом 65 Вт. Мини-ПК Udoo Bolt Gear может работать под управлением 64-разрядных ОС Windows 10 или Linux.

Источник: Tom’s Hardware