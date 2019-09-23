На удивление хорошо. Смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном испытали на прочность в серии дроп-тестов [Видео]





В начале месяца Samsung Electronics начала ограниченные продажи (эта модель продается в нескольких странах) своего первого складного смартфона Galaxy Fold с гибким экраном после полугодовой заминки, обусловленной необходимостью доработки конструкции. Буквально на днях один из экземпляров был подвергнут блогером JerryRigEverything стандартному набору испытаний, из которых мы уже успели узнать, что защитная пленка внутреннего экрана легко царапается даже ногтем, а сам смартфон беззащитен перед песком и мелкими загрязнениями. В то же время в тесте на изгиб Galaxy Fold показал себя лучше, чем можно было бы ожидать. Теперь же на канале EverythingApplePro в YouTube появился ролик с дроп-тестами Galaxy Fold.

Накануне авторы EverythingApplePro тестировали новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max по аналогичной методике (вот видео) — в рамках серии тестов смартфоны поочередно роняли на бетонный пол, постепенно увеличивая высоту. Теперь же по той же программе прогнали Galaxy Fold. Что интересно, складной смартфон Galaxy Fold с гибким экраном в краш-тестах показал тот же результат, что моноблочные iPhone 11 в стеклянных корпусах. Собственно, вот видео с испытаниями:

Как видим, в тестах EverythingApplePro смартфон Galaxy Fold без повреждений пережил все падения на ровный бетонный пол с «обычных» высот (уровня карманов штанов и человеческого роста), но первое же падение с высоты около 3 метров вывело из строя основной экран. Что интересно, внешний при этом никаких повреждений не получил и продолжил работать.

Да, дроп-тесты EverythingApplePro нельзя считать показательными на 100% (при падении на асфальт, особенно с неровностями, риск повредить устройство выше, чем на идеально ровный бетон), но все же. Учитывая, что чаще всего смартфоны вылетают из рук и карманов брюк, у очень недешевого Galaxy Fold определенно есть неплохие шансы не умереть после первого же падения.

Источник: EverythingApplePro