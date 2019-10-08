Начало возрождения HTC. Впервые за 26 месяцев устойчивого спада компания показала рост выручки





На протяжении последних нескольких месяцев мы неоднократно отмечали, что бизнес HTC демонстрирует явные признаки выздоровления. В прошлом месяце производитель отчитался о росте выручки на 67%, сменил генерального директора и заявил о намерении расширить свое присутствие на рынке смартфонов. На этой неделе HTC опубликовала неаудированные финансовые результаты по итогам сентября этого года. И этот отчет получился знаковым: впервые за последние 26 месяцев HTC показала рост выручки именно в годовом выражении.

В минувшем месяце суммарный доход HTC составил $41 млн, что в годовом выражении соответствует росту на 73%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель улучшился на 1,53%. О полном выздоровлении, разумеется, пока речь не идет, но это очевидное улучшение, знаменующее начало возрождения HTC.

Ранее мы неоднократно отмечали, что нынешнее улучшение финансового положения HTC главным образом обусловлено успехами направления виртуальной реальности — продажами устройств как потребительского, так и корпоративного сегмента. Напомним, за последнее время компания вывела на рынок несколько новых VR-гарнитур, включая Vive Pro Eye, Vive Focus, Vive Focus Plus и Vive Cosmos.

Как бы там ни было, теперь, когда HTC наконец-то удалось вдохнуть в бизнес новую жизнь, она ищет новые возможности возродить былую славу на рынке смартфонов. Хорошо бы, если бы у нового CEO все получилось.

Источник: phonearena