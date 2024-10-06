Налетай на пахлаву: Android 16 получила кодовое название

Источник сообщает, что Android 16 Baklava дебютирует на конференции Google I/O 2025. На этот раз Google не придерживается алфавитного порядка версий.

Android 15 еще не вышла на телефонах Google Pixel (хотя появилась на некоторых Vivo), а компания уже работает Android 16. Google имеет привычку использовать названия десертов: Android 14 называлась «Торт вверх дном» (Upside Down Cake), а Android 15 — «Торт с ванильным мороженым» (Vanilla Ice Cream Cake). Android 16 имеет кодовое название «Пахлава» (Baklava).

Ранее Google придерживался алфавитного порядка в кодовых названиях Android 14. сейчас должно было бы быть название на «W», но что-то пошло не так. В связи с началом разработки Android 16 компания установила кодовое название для версии SDK платформы. В версии AOSP Android для поля min_sdk_version устанавливается значение Baklava.

Напомним, для поля min_sdk_version для Android 15 было установлено VanillaIceCream. Когда ОС достигла своей первой вехи стабильности платформы, название было изменено с VanillaIceCream на Android 15.

Курс QA engineer від Mate academy. Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням . Отримати знижку на курс

Источники: Android Authority, 91mobiles

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.