Новости Софт 06.10.2024 в 23:08 comment views icon

Налетай на пахлаву: Android 16 получила кодовое название

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Андрій Русанов

Автор сайта

Налетай на пахлаву: Android 16 получила кодовое название

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Источник сообщает, что Android 16 Baklava дебютирует на конференции Google I/O 2025. На этот раз Google не придерживается алфавитного порядка версий.

Android 15 еще не вышла на телефонах Google Pixel (хотя появилась на некоторых Vivo), а компания уже работает Android 16. Google имеет привычку использовать названия десертов: Android 14 называлась «Торт вверх дном» (Upside Down Cake), а Android 15 — «Торт с ванильным мороженым» (Vanilla Ice Cream Cake). Android 16 имеет кодовое название «Пахлава» (Baklava).

Налітай на пахлаву: Android 16 отримала кодову назву

Ранее Google придерживался алфавитного порядка в кодовых названиях Android 14. сейчас должно было бы быть название на «W», но что-то пошло не так. В связи с началом разработки Android 16 компания установила кодовое название для версии SDK платформы. В версии AOSP Android для поля min_sdk_version устанавливается значение Baklava.

Напомним, для поля min_sdk_version для Android 15 было установлено VanillaIceCream. Когда ОС достигла своей первой вехи стабильности платформы, название было изменено с VanillaIceCream на Android 15.

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Источники: Android Authority, 91mobiles

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