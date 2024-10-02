Фотофлагманы Vivo X200 — рекорд Android в AnTuTu, официальные изображения и возможности камер

Флагманское семейство Vivo X200 с топовыми камерами будет представлено уже в октябре. В сети появились официальные изображения смартфонов, некоторые характеристики и тесты.

Ожидается базовая модель X200, мощный X200 Pro и компактный X200 Pro Mini. Хотя до запуска осталось еще две недели, телефоны были размещены на китайском сайте JD.com для предварительного заказа, включая официальные изображения (сейчас скрыто).

В отличие от линейки Vivo X100, все три телефона будут иметь плоские рамки. Их дизайн сохранит круглый большой остров камер. X200 и X200 Pro имеют блестящую заднюю часть четырех цветов: черного, белого, синего и серебристого. Vivo X200 Pro Mini получил более игривые цвета и матовое покрытие — розовый и зеленый появились рядом с белым и черным.

Рендеры показывают, что серия Vivo X200 будет использовать камеры под брендом Zeiss. Это может означать, что немецкая компания добавит свои ноу-хау для обработки фотографий. Согласно предыдущим сообщениям, Vivo X200 получит 50 МП основную камеру с датчиком Sony IMX921 и оптической стабилизацией. Также ожидается 50 МП сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 и 50 МП перископическая телефотокамера LYT-600 с 3х оптическим зумом. Старшая модель будет оснащена 200 МП перископическим телефотообъективом. Vivo показала образцы фото, которые демонстрируют возможности основной камеры и макросъемки.

Телефоны Vivo X200, похоже, имеют плоские боковые рамки, но руководитель компании говорит, что дисплей будет изогнутым. В компании говорят о микро изгибе, поэтому кривизна должна быть незначительной. Рамка может быть титановой. Следующее фото сравнивает более закругленный Vivo X100 с X200.

Предварительно известно, что Vivo X200 получит 6,7″ OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 9400, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ накопитель и аккумулятор на 5700 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

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Vivo поделилась тестами X200 Pro с чипом Dimensity 9400 в тесте. Смартфон набрал 3007853 балла в AnTuTu 10, что делает его самым быстрым устройством Android. Этот результат превосходит предыдущий рекорд, установленный OPPO Find X8 Pro, который набрал 2 880 558 баллов.

Смартфоны Vivo X200 будут представлены 14 октября. Скорее всего, смартфоны, как и предыдущее поколение, впоследствии получат мировой релиз.

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Источники: TheTechOutlook, 91mobiles, PlayfulDroid

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