Новости Устройства 28.07.2025 comment views icon

Версия BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) позволяет подать 1600 Вт на видеокарту

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Олексій Єрін

Автор новостей

Версия BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) позволяет подать 1600 Вт на видеокарту

Неподготовленная к экспериментам Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Master смогла работать с расширенным до 1600 Вт лимитом энергопотребления. Все благодаря экстремальной версии BIOS.


На такой риск пошел известный YouTube-канал JayzTwoCents. В их руки попала модифицированная XOC (Extreme OverClocking) BIOS от видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 ROG Astral, которую команда и прошила в карту от Gigabyte. Важно уточнить, что указанная версия BIOS отличается от таковой для NVIDIA RTX 5090D (с лимитом 2000 Вт). ROG Astral XOC BIOS создана для полноценных карт NVIDIA RTX 5090 и позволяет карте потреблять не более 1600 Вт.

Сам процесс замены BIOS оказался несложным и прошел с минимальными рисками испортить карту на программном уровне — благодаря поддержке технологии Dual BIOS у Gigabyte RTX 5090 AORUS Master. Впрочем, риск повреждения на аппаратном уровне был достаточно высоким, так как модифицированная BIOS никак не учитывает максимально возможную нагрузку на разъемы питания видеокарты.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Процесс замены BIOS / YouTube

После замены базовой BIOS Gigabyte на ROG Astral XOC, видеокарта запустилась с одним нерабочим вентилятором. Причиной стало то, что контроллер карты ASUS рассчитан на работу с 4 вентиляторами, тогда как у Gigabyte их всего 3.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Работа вентиляторов Gigabyte RTX 5090 AORUS Master во время эксперимента / YouTube

После прошивки автор видео существенно повысил частоту GPU и VRAM, а лимит потребления установил на 900 Вт. С такими настройками карта обеспечила на 10% более высокую производительность, чем в стоковом режиме, и на 4%, чем со стандартным лимитом потребления (при тех же частотах). Автор видео также отметил, что простое повышение лимита TGP почти не влияло на общую производительность карты.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Результаты тестов / YouTube

Как видно из эксперимента, выигрыш производительности от замены BIOS оказался не таким уж и большим. Почти полностью его можно компенсировать обычным разгоном со стандартным лимитом потребления.

Источник: Videocardz

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