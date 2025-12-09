"Настоящий смартфон на Linux": новый финский Jolla Phone вышел с SailfishOS 5

Финская компания Jolla после длинной паузы снова выходит на рынок смартфонов и представляет новую модель под простым названием Jolla Phone. Производитель подает новинку как «независимый европейский Do It Together Linux-смартфон» и подчеркивает, что это «настоящее Linux-устройство», а не система с условной Linux-основой.

Для пользователей важно другое: смартфон работает на Sailfish OS 5 — платформе с акцентом на приватность, которую Jolla называет «единственной европейской мобильной операционной системой». Компания обещает полную прозрачность: никакой слежки, скрытой аналитики или фоновых обращений к серверам. Хотя смартфон поддерживает приложения Android, владельцы могут в любой момент полностью избавиться от сервисов Google. Jolla гарантирует минимум 5 лет поддержки ОС.

Характеристики Jolla Phone

Новинка оснащена 6,36-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ (соотношение сторон 20:9), плотностью пикселей 390 ppi и защитным стеклом Gorilla Glass. Jolla Phone основан на «высокопроизводительной платформе Mediatek 5G», однако конкретное название чипа в характеристиках на сайте компании не указано. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ. Также упоминается поддержка карт памяти microSD емкостью до 2 ТБ. Аппарат имеет два SIM-слота с поддержкой 5G.

Основная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный главный модуль и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Разрешение фронтальной камеры компания пока не раскрывает.

Редкой в 2025 году характеристикой является съемная батарея. Она имеет емкость 5500 мА-ч. Задняя крышка также съемная. Смартфон предлагает сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса и отдельный физический переключатель приватности, который может выключать камеру, микрофон, Bluetooth и другие модули. Компания обещает три варианта цвета корпуса: Snow White, Kaamos Black и The Orange.

Цена и поставки

Стоит упомянуть о важном нюансе. Технические характеристики еще могут немного измениться, потому что смартфон перейдет в производство только после того, как компания соберет не менее 2000 предзаказов до 4 января 2026 года. Сейчас Jolla уже имеет более 1200 предварительных заказов.

Предзаказ можно оформить за €99, а полная цена составит €499. Обычная розничная цена после старта продаж будет в пределах €599-699. Покупатели по условиям предзаказа кроме льготной цены также получат еще и специальную сменную панель в качестве благодарности за поддержку. Если необходимого количества заказов не наберется, компания вернет средства. Стоит напомнить, в прошлом Jolla не смогла прислать свои планшеты всем участникам краудфандинговой кампании из-за финансовых трудностей.

Поставки Jolla Phone запланированы на конец первой половины 2026 года. Новинка будет доступна в ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, а в дальнейшем может появиться и на других рынках, если интерес будет высоким.

Источник: gsmarena