Qualcomm обвиняют в представлении обманчивых результатов тестов новых процессоров для ноутбуков с Windows Snapdragon X Elite и Plus. Эти чипы позиционируются как первые потенциально конкурентоспособные процессоры Windows on Arm по сравнению с продукцией Apple, Intel и AMD. Однако сайт SemiAccurate утверждает, что Qualcomm и ее партнеры на практике не достигали результатов тестов, которые были представлены прессе.

Источники в Qualcomm свидетельствуют, что по крайней мере два крупных OEM-производителя не смогли воспроизвести в своих устройствах результаты тестов, предоставленные Qualcomm. Компания пока не прокомментировала ситуацию на запрос сайта.

На конференции Qualcomm Snapdragon Summit общественность увидела первые тесты будущих процессоров X Elite. Их результаты, которые по свидетельству источников являются «чистыми», были хуже, чем ожидалось. Qualcomm утверждает, что использовалось не окончательное программное обеспечение. Также тесты были полным «черным ящиком» — никто на конференции не мог увидеть настройки, которые использовались для тестирования, и расплывчатые диаграммы, показывающие производительность по сравнению с конкурентами Apple и Intel, не могли быть проверены.

После того как OEM-производители получили процессоры серии X, по утверждению источников, ни один из них не смог воспроизвести рекламируемые результаты тестов Qualcomm. Фактически производители оригинального оборудования увидели цифры, которые «намного меньше 50%» от результатов, заявленных Qualcomm. Якобы инженеры Qualcomm сообщили, что виной ситуации является плохая оптимизация Windows для Arm и плохое охлаждение ноутбуков. Даже после того, как прошло некоторое время и охлаждение можно было улучшить, тестеры не приблизились к контрольным показателям Qualcomm. Один из источников сравнил Snapdragon X Elite с процессорами Intel Celeron.

На саммите Snapdragon компания избегала ответов на технические вопросы о своей будущей серии X и обещала больше ответов и подробные технические брифинги перед выпуском своих чипов. Также рецензентам была обещана возможность самостоятельно проверить процессоры перед выпуском. Пока ни одно из этих обещаний не сбылось — хотя до запуска чипов в середине 2024 года еще есть время. Пресса могла проводить тестирование устройств на практических мероприятиях, но все программное обеспечение было предварительно установлено и настроено.

Информация Qualcomm, обнародованная вчера, не содержит глубоких технических данных: компания рассказывает о потенциальных спецификациях камер и т.д., не подавая достаточно глубокой технической информации. Известны количество ядер, размер кэш-памяти, тактовая частота, но нет ничего более глубокого, чем спецификации.

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

До выхода ноутбуков трудно найти подтверждение этим обвинениям или же словам Qualcomm. Ожидается, что Microsoft сделает анонсы относительно Windows on Arm на конференции разработчиков Build в мае, которые могли бы пролить больше света на эту проблему.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.