Не конкурент Apple и Intel: Qualcomm хитрит с тестами чипов Snapdragon X — инсайдеры говорят, что производители не достигли заявленных результатов

Qualcomm обвиняют в представлении обманчивых результатов тестов новых процессоров для ноутбуков с Windows Snapdragon X Elite и Plus. Эти чипы позиционируются как первые потенциально конкурентоспособные процессоры Windows on Arm по сравнению с продукцией Apple, Intel и AMD. Однако сайт SemiAccurate утверждает, что Qualcomm и ее партнеры на практике не достигали результатов тестов, которые были представлены прессе.
Источники в Qualcomm свидетельствуют, что по крайней мере два крупных OEM-производителя не смогли воспроизвести в своих устройствах результаты тестов, предоставленные Qualcomm. Компания пока не прокомментировала ситуацию на запрос сайта.
На конференции Qualcomm Snapdragon Summit общественность увидела первые тесты будущих процессоров X Elite. Их результаты, которые по свидетельству источников являются «чистыми», были хуже, чем ожидалось. Qualcomm утверждает, что использовалось не окончательное программное обеспечение. Также тесты были полным «черным ящиком» — никто на конференции не мог увидеть настройки, которые использовались для тестирования, и расплывчатые диаграммы, показывающие производительность по сравнению с конкурентами Apple и Intel, не могли быть проверены.
После того как OEM-производители получили процессоры серии X, по утверждению источников, ни один из них не смог воспроизвести рекламируемые результаты тестов Qualcomm. Фактически производители оригинального оборудования увидели цифры, которые «намного меньше 50%» от результатов, заявленных Qualcomm. Якобы инженеры Qualcomm сообщили, что виной ситуации является плохая оптимизация Windows для Arm и плохое охлаждение ноутбуков. Даже после того, как прошло некоторое время и охлаждение можно было улучшить, тестеры не приблизились к контрольным показателям Qualcomm. Один из источников сравнил Snapdragon X Elite с процессорами Intel Celeron.
На саммите Snapdragon компания избегала ответов на технические вопросы о своей будущей серии X и обещала больше ответов и подробные технические брифинги перед выпуском своих чипов. Также рецензентам была обещана возможность самостоятельно проверить процессоры перед выпуском. Пока ни одно из этих обещаний не сбылось — хотя до запуска чипов в середине 2024 года еще есть время. Пресса могла проводить тестирование устройств на практических мероприятиях, но все программное обеспечение было предварительно установлено и настроено.
Информация Qualcomm, обнародованная вчера, не содержит глубоких технических данных: компания рассказывает о потенциальных спецификациях камер и т.д., не подавая достаточно глубокой технической информации. Известны количество ядер, размер кэш-памяти, тактовая частота, но нет ничего более глубокого, чем спецификации.
До выхода ноутбуков трудно найти подтверждение этим обвинениям или же словам Qualcomm. Ожидается, что Microsoft сделает анонсы относительно Windows on Arm на конференции разработчиков Build в мае, которые могли бы пролить больше света на эту проблему.
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