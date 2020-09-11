Не прошло и месяца. Tesla уже разворачивает второй Giga Press на главном заводе во Фримонте





В конце прошлого месяца Tesla установила на своем главном заводе во Фримонте «крупнейшую в мире литейную установку Giga Press — сборку провели снаружи на территории предприятия, а затем обустроили крышу. И вот спустя две недели стало известно, что Tesla принялась разворачивать второй «гигапресс» на том же заводе, точнее на прилегающей территории, поскольку в производственных зданиях нет столько места.

В кроссовере Model Y производитель применил новую технологию литья кузова — задняя часть днища электрического кроссовера состоит из двух литых деталей по сравнению с 70 деталями в Model 3. Но на этом производитель не остановился. Новая гигантская литейная машина для литья алюминия под давлением, именуемая Giga Press, обеспечивает возможность изготавливать всю заднюю часть кузова целиком и другие детали. Фактическим производителем этой машины, характеризующейся прижимным усилием от 55 000 до 61 000 килоньютон (от 5600 до 6200 тонна-сил), является итальянская компания Idra Group с большим опытом в проектировании литейных машин.

На данный момент развернут только сам пресс, но Tesla собирается добавить все необходимое вспомогательное оборудование, необходимое для его работы. Источник Electrek, знакомый с ситуацией, подтвердил, что задний подрамник, замеченный рядом с первым прессом, все еще является ранним прототипом, и он не будет запущен в производство еще несколько недель.

Ожидается, что новый Giga Press займет центральное место в новой производственной стратегии Tesla. Подобные установки позволят изготавливать цельные детали кузова без ухудшения характеристик, что в свою очередь ускорит и удешевит сборку электромобилей Tesla.

Сообщается, что Tesla заказала восемь таких машин у Idra для завода Gigafactory 4, строящегося в немецком Бранденбурге. Ранее Илон Маск говорил, что Model Y немецкой сборки станет настоящей «революцией в кузовостроении», а во время недавнего визита на Gigafactory 4 охарактеризовал новые разработки «радикальным переосмыслением ключевых технологий по производству автомобилей, включая конструкцию, разработку и производство».

Сейчас производство Model Y ведется только на заводе Tesla во Фримонте. В конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить его мощность с 500 тыс. до 600 тыс. автомобилей в год. В будущем Model Y также будет выпускаться еще на заводе Gigafactory 3 в Шанхае (по сообщениям, линия Phase 2 заработает до конца года, после чего мощность предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров), а также на немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге и Gigafactory 5 в Техасе.

По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года (последние четыре квартала компания стабильно получает прибыль), а в следующем году может выйти на объем продаж в миллион машин.

Источник: Electrek