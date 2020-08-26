Tesla запустила «крупнейшую в мире литейную установку» для изготовления кузова Model Y





Буквально на прошлой неделе стало известно, что Tesla устанавливает на своем главном заводе во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y) новое производственное оборудование — «крупнейшую в мире литейную установку». И вот сейчас в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo появилось сообщение о запуске этой самой литейной установки.

Напомним, еще в апреле Маск рассказывал о передовой модели литья кузова Model Y — задняя часть днища электрического внедорожника состоит из двух литых деталей по сравнению с 70 деталями в Model 3. Тогда многие отраслевые эксперты, включая Сэнди Манрон, высоко оценили инновационный подход Tesla. Еще тогда Маск заявлял, что Tesla планирует пойти еще дальше — установить новую гигантскую литейную машину, которая позволит изготавливать целиком всю заднюю часть кузова и другие детали. И вот сейчас Tesla обзавелась этой установкой, которую компания называет самой большой. Собственно, ее размеры настолько большие, что собрать ее внутри не представлялось возможным и Tesla, похоже, собрала ее снаружи, а затем построила над ней крышу.

Tesla особо подчеркивают, что улучшает автомобили не только за счет обновлений программного обеспечения по воздуху, но и путем внесения регулярных улучшений в конструкцию авто и производственные процессы. И с этим особо не поспоришь.

В прошлом году Tesla получила патент, в котором подробно описывается новая технология разнонаправленного литья. Пока что она используется только для изготовления кузова Model Y, но не исключено, что в будущем Tesla задействует новую технологию и для других авто.

Не так давно Илон Маск заявлял, что Model Y немецкой сборки станет настоящей «революцией в кузовостроении».

Одновременно Tesla построила параллельную производственную линию и новую линию сборки подрамника, на которые будут поступать детали от новых литейных машин.

Источник: Electrek