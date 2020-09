Во время визита в Германию Илон Маск пообещал революцию в автомобилестроении и проехал за рулем электромобилей VW ID.3 и ID.4 вместе с главой Volkswagen [видео]

На прошлой неделе глава компании Tesla Илон Маск посетил Германию, причем кроме контроля процесса постройки Гигафабрики вблизи Берлина он успел встретиться с местными властями, дать импровизированную пресс-конференцию и даже встретиться с главой крупнейшего немецкого автопроизводителя Volkswagen.

Во время встречи с немецкими чиновниками Илон Маск заручился поддержкой со стороны властей, которые пообещали ему всемерную поддержку реализации первой европейской фабрики бренда Gigafactory Berlin. Также он побывал в компании CureVac в партнерстве с которой Tesla будет производить будущую вакцину против COVID-19. Во время одной из остановок Илон Маск кратко пообщался с журналистами, в очередной раз пообещав революцию в автомобилестроении:

Речь скорее всего идет об установках разнонаправленного литья, которые позволят уменьшить число деталей кузова без ухудшения характеристик, что в свою очередь ускорит и удешевит сборку электромобилей Tesla.

Илон Маск отметил, что расскажет подробности во время сентябрьского мероприятия Battery Day, но уже сейчас может сказать, что это будет «радикальное переосмысление ключевых технологий по производству автомобилей, включая конструкцию, разработку и производство».

Когда самолет Илона Маска вылетел из Берлина все подумали, что его немецкий вояж завершен, однако спустя всего полчаса он приземлился в аэропорту Брауншвейг вблизи Вольфсбура. Как оказалось, для встречи с главой Volkswagen Хербертом Диссом.

Чтобы не задерживать американца, встреча состоялась непосредственно в аэропорту. Интересно, что представители Volkswagen специально пригнали туда электромобили VW ID.3 и VW ID.4, чтобы Илон Маск смог непосредственно ознакомиться с электромобилями бренда.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC

— Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020