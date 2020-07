Илон Маск намекнул на электрический хэтчбек Tesla и назвал Model Y немецкой сборки «революцией в кузовостроении»

Строительство немецкого завода Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге давно перешло в активную фазу — поставка первых немецких кроссоверов Model Y запланирована на 2021 год. Кроме завода Tesla планирует построить в окрестностях Берлина еще и научно-исследовательский центр. И вот сейчас глава Tesla Илон Маск сделал несколько важных объявлений, которые имеют самое непосредственное отношение к полномасштабной экспансии компании на рынок Европы.

Сейчас Tesla рассматривает идею выпуска компактного автомобиля не только для рынка Китая, но и для рынка Европы. По крайней мере, это следует из ответа главы Илона Маска на соответствующий вопрос одного из пользователей Twitter.

Probably a good one to design & engineer in Germany

Поклонники Tesla уже много лет выпрашивают компактный электрический хэтчбек и это, пожалуй, первый случай, когда Илон Маск публично упоминает такую возможность. Судя по формулировке, это будет принципиально новая модель или же целая линейка, полностью спроектированная и созданная в Германии. Такая формулировка имеет под собой вполне реальные основания, что Tesla уже сейчас обдумывает выпуск более доступных автомобилей, чем актуальный седан Model 3. И тут невольно вспоминаются, как ранее Маск говорил об электромобиле стоимостью $25 тыс. к 2022 году. 5-дверный хэтчбек Tesla с пробегом 400 км по цене 25-30 тыс. долларов, как и его заряженная двухмоторная версия Performance, вполне может стать настоящим хитом продаж.

В другом твите Маск заявил, что Tesla Model Y немецкой сборки станет революцией в автомобилестроении.

Berlin Model Y is the one to watch. That is a revolution in automotive body engineering (finally).

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020