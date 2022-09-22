Не взлетело. Kitty Hawk — стартап Ларри Пейджа, разрабатывавший электрическое аэротакси — закрывается

Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk — один из самых известных и перспективных (как казалось) разработчиков беспилотных летательных такси — полностью сворачивает свою деятельность. Об этом компания сообщила в коротком сообщении на LinkedIn.

«Мы приняли решение свернуть Kittyhawk. Мы продолжаем работать над дальнейшим планом действий» из сообщения Kitty Hawk

Издание Business Insider со ссылкой на источники внутри компании сообщает, что Kitty Hawk уже прекратила разработку Heaviside — одноместного электрического конвертоплана с дальностью полета до 160 км. Отмечается, что соучредитель Google все сильнее отдалялся от компании (речь идет об оперативном управлении), однако активно помогал с переходом на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы после закрытия Heaviside.

Несмотря на отказ от собственного летающего такси и закрытие бизнеса, по крайней мере, один проект Kitty Hawk получит продолжение в совместном предприятии с Boeing — речь идет о Wisk Aero. В начале этого года Boeing инвестировал дополнительные $450 млн в развитие Wisk Aero во время очередного раунда финансирования.

Курс Frontend розробка Заробляйте від $1800 вже через два роки і навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Сегодняшние новости не влияют на Wisk. Мы по-прежнему находимся в сильном финансовом положении, и @Boeing , и @kittyhawkcorp являются инвесторами. https://t.co/Pe98tOX9cI — Виск (@WiskAero) 21 сентября 2022 г. «Сегодняшние новости не касаются Wisk. Мы сохраняем сильную финансовую и стратегическую позицию, поскольку Boeing и Kitty Hawk остаются основными инвесторами», — сообщил представитель Wisk Крис Браун.

Кратко вспоминаем историю Kitty Hawk

Kitty Hawk громко заявил о себе в 2017 году, когда показал первый рабочий прототип персонального ЛА Flyer, в 2018 году компания открыла предзаказы на ЛА, а в 2019 году стартовало мелкосерийное производство. Но вскоре у стартапа возникли проблемы с регуляторами, а впоследствии добавились разные технические трудности, в том числе с возгоранием батарей. В 2020 году Kitty Hawk закрыла проект персонального мультикоптера Flyer и уволила несколько десятков сотрудников.

История Kitty Hawk началась именно с Flyer — этот персональный мультикоптер был одним из первых транспортных средств, появившихся во время бума аппаратов eVTOL; впоследствии к гонке присоединились другие, например финансируемый Toyota стартап Joby Aviation, Volocopter и Lilium, а также проекты именитых компаний Bell Helicopter и Uber. В 2018 году стало известно, что Ларри Пейдж также владеет другой компанией по производству летучих автомобилей под названием Opener. Когда из Flyer не получилось, то Kitty Hawk решил сосредоточиться на Heaviside, однако и этот проект постигла неудача.

Остается Cora, который Kitty Hawk разрабатывала с начала 2010-х годов, однако анонс ЛА состоялся только в 2018 году — это электрическое аэротакси вертикального взлета и приземление для перевозки пассажиров, собранное по схеме двухбалочного самолета с низким расположением крыла и П-образным хвостовым оперением. Его летние испытания проходят с 2018 года. В конце концов аэротакси Cora отделился в упомянутый выше проект Wisk Aero, который продолжится и, наконец, надеемся, выйдет на рынок.

Ранее Ларри Пейдж много экспериментировал, однако в последнее время новые интересные технологические проекты от соучредителя Google — большая редкость. Будем надеяться, что один из величайших изобретателей и предпринимателей современности еще подарит нам не один интересный инфоповод.