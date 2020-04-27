Не ждите настольных процессоров AMD с поддержкой DDR5 раньше 2022 года





Поставки новой памяти DRAM DDR5 для серверов должны начаться уже в этом году, но больше всего нас, конечно же, интересуют сроки появления DDR5 в массовых ПК. Издание GamersNexus получило от одного из своих надежных информаторов внутренний документ с планами AMD по внедрению поддержки DDR5 в будущих процессорах. Согласно этим планам, в массовых настольных процессорах AMD поддержка памяти DDR5 появится не раньше 2022 года.

Надо ли говорить, что переход на DDR5 ознаменует конец платформы Socket AM4, чей дебют состоялся еще в 2016 году вместе с 28-нм процессорами Bristol Ridge для OEM-сегмента. К слову, будущие настольные CPU AMD Ryzen 4000 (Vermeer) с архитектурой Zen 3, чей анонс ожидается в сентябре этого года, должны сохранить исполнение AM4 и, следовательно, совместимость с существующими системными платами. По крайней мере, с некоторыми так точно.

Дебютное поколение CPU (предположительно, Ryzen 5000) для потенциальной настольной платформы AM5 будет построено на микроархитектуре Zen 4, а также получит поддержку нового интерфейса USB 4. В то же время интерфейс PCI Express 5.0, скорее всего, останется уделом серверной платформы SP5, а потребительским придется довольствоваться PCI-E 4.0.

Что интересно, настольные APU AMD, чей релиз также запланирован на 2022 год, тоже получат поддержку DDR5, а их мобильные аналоги Cezanne (Zen 3, RDNA 2 и 7 нм) — будущие сменщики нынешних APU Ryzen 4000 (Renoir) — перекочуют на LPDDR5.

В то же время первыми чипами AMD с поддержкой DDR5 станут будущие EPYC 4-го поколения (Genoa), которые должны выйти до конца 2021 года. Они первыми перекочуют на микроархитектуру Zen 4 и техпроцесс 5 нм, но получит новое конструктивное исполнение Socket SP5, утратив совместимость с существующими платами.

Согласно прогнозу IDC, в следующем году память DDR5 займет 22% общего рынка DRAM, а к концу 2022 года ее доля достигнет 43% в общем объеме. К слову, DDR4 перешагнула 45-процентный рубеж в 2016 году.

Источник: GamersNexus