Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней

С 22 декабря украинцы начали получать уведомления от банка Revolut о закрытии их счетов, с кратким объяснением «из-за требований местного законодательства».

Согласно сообщению, которым поделилась автор Forbes, как пользователь услуг Revolut, клиенты смогут вывести средства в течение 60 дней и загрузить необходимые выписки (в этот же период можно будет пользоваться счетами в привычном режиме).

«Сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, но надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы оповестим вас, если ситуация изменится».

Когда отведенный период завершится, счет закроют, а средства можно будет вывести только на внешний банковский счет после конвертации в евро. Все открытые позиции в криптовалюте и металлах нужно продать до даты закрытия счета, иначе — в Revolut продадут их, конвертируют выручку в фиатную валюту и зачислят сумму на основной счет пользователя. Тем временем средства с общих и детских счетов будут переведены на основной перед закрытием.

В случае если пользователь оплатил план, но из-за закрытия счета не сможет им воспользоваться, в Revolut обещают вернуть деньги. Если на счет будут приходить выплаты или переводы после закрытия, они будут автоматически возвращены отправителю.

Revolut — это британский необанк, который соосновал украинец Влад Яценко. В настоящее время его оценка выросла до $75 млрд после нового раунда инвестиций. Сервис позволяет управлять финансами, покупать валюту, открывать счета и осуществлять платежи, в том числе международные, в мобильном приложении, без физических отделений. 11 февраля сервис объявил о выходе на украинский рынок, где планировал работать изначально за счет банковской лицензии в Евросоюзе от своего литовского банка Revolut Bank UAB. Украинцы имели возможность открыть карты в гривне и еще 30 валютах.

Через несколько недель НБУ призвал Revolut получить украинскую банковскую лицензию. Один из допустимых вариантов в этом случае — открытие филиала иностранного банка в Украине. Учреждение и финтех начали регуляторный диалог по получению лицензии, однако уже в апреле Revolut пришлось приостановить регистрацию новых клиентов из Украины. Подробные причины тогда и сейчас в компании отказались называть.