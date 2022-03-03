Netflix також призупинив роботу над російськими фільмами та серіалами, але досі продовжує працювати в країні-агресорі, яка веде війну проти України

Реакція на вторгнення росії в Україну продовжує наростати. За даними Variety , Netflix «призупинив» виробництво усіх оригінальних фільмів та серіалів у країні-агресорі. Мова йде про чотири оригінальні проєкти, включно з трилером «ЗАТО» білоруської режисерки Дар’ї Жук, який вже знімався на момент прийняття рішення.

Своєю чергою Deadline незалежно підтверджує ці дані та повідомляє, що Netflix має один неназваний серіал, який буде завершено. Водночас доля двох інших проєктів наразі невизначена. Зокрема, повідомляється, що компанія так і не прийняла рішення про те, що робити з екранізацією роману «Анна Кареніна» Льва Толстого. Також онлайн-кінотеатр перестав купувати контент у російських кінокомпаній.

Раніше Netflix відмовився виконувати вимоги законодавства рф та транслювати пропагандистські російські канали.

Водночас онлайн-кінотеатр поки продовжує працювати в росії. Netflix запустив локалізовану версію онлайн-кінотеатру в росії приблизно рік тому, і, як повідомляється, має в країні менше як 1 млн передплатників. У Netflix немає ні офісу в рф, ні співробітників.

Також «велика п’ятірка» Голлівуду (Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. і Sony) у відповідь на агресію рф проти України призупинила прокат своїх фільмів у росії через війну проти України.