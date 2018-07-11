Netflix внедрил функцию Smart Downloads, которая автоматически удаляет просмотренные и загружает свежие эпизоды сериалов

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Стриминговый сервис Netflix запустил функцию Smart Downloads, которая позволит автоматически загружать свежие серии сериалов на смартфонах и планшетах под управлением Android. Аналогичная возможность на iPhone и iPad появится до конца текущего года.

После обновления мобильного приложения Netflix функция Smart Downloads будет включена по умолчанию, так что если вы не доверяете автоматическим алгоритмам или пользуетесь собственным рецептом обновления загруженного контента, то проследуйте в настройки и отключите ее.

Для остальных пользователей сервиса будет работать следующий режим. Как только текущая серия будет просмотрена до конца и мобильное устройство попадет в зону действия Wi-Fi (дорогой мобильный трафик использоваться не будет), приложение автоматически удалит ее и загрузит на ее место следующий по списку эпизод. Таким образом приложение будет экономить место на смартфоне/планшете.

При этом, если вы вручную загрузите не один, а сразу три первые серии сезона, то после просмотра эпизода №1 функция Smart Downloads сотрет его из памяти и скачает на его место эпизод №4. Таким образом у вас под рукой постоянно будет три свежие серии, что особенно важно для коротких 20-минутных серий.

Отметим, что ранее приложение Netflix выдавало ошибку, если пользователь пытался загрузить слишком много серий одновременно, теперь же с помощью новой функции такой ситуации удастся избежать.

Напомним, что возможность загрузки контента для оффлайн-просмотра Netflix открыл в 2016 году. А недавно Netflix запустил в Украине и Европе новый тарифный план Ultra стоимостью от 14,99 евро.

Источник: The Verge