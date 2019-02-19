Nissan x OPUS — концептуальный кемпер, который использует отработанные батареи электромобилей для обеспечения туристов энергией

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Компания Nissan совместно с OPUS Campers разработала необычный прицеп-кемпер, который использует бывшие в употреблении аккумуляторные батареи от электромобилей Nissan для автономного снабжения энергией вдали от электросетей.

В конструкцию концепт-кара Nissan x OPUS входит портативный водонепроницаемый блок питания Nissan Energy ROAM, емкость батарей которого составляет 700 Втч, а выходная мощность – 1 кВт. Сами батареи представляют собой восстановленные аккумуляторы, отработавшие свой срок на электромобилях Nissan первого поколения.

Блок питания устанавливается в специальном отделении в передней части OPUS, после чего снабжает энергией обе цепи автомобиля: с напряжением 230В и 12В (путем зарядки отдельной бортовой батареи на 12В). В результате он способен обеспечить туристам «энергетическую автономность» в течение примерно семи дней, с учетом общей ёмкости 12-вольтной батареи и одной или двух зарядок дополнительной солнечной батареи ёмкостью 400 Втч, на зарядку которой требуется от 2 до 4 часов в зависимости от погоды.

Блок Nissan Energy ROAM можно извлечь из кемпера и подзарядить в лагере, подключив к стандартной бытовой розетке, солнечной батарее или дизельному генератору (правда, в последнем случае придется пожертовать тишиной и экологичностью).

Отметим, что прицеп-кемпер AIR OPUS использует бортовой компрессор, который надувает палатку за 90 секунд. Внутри Nissan x OPUS находится кухонная утварь (включая микроволновку, газовую плиту и холодильник), обеденная зона с сиденьями и спальные места; всего в кемпере могут поместиться до шести человек. Также там можно найти розетку на 230 В для питания бытовой техники; USB-разъемы для зарядки смартфонов и прочих устройств; светодиодные светильники в палатке; мобильную точку доступа WiFi 4G и цифровой проектор с выдвижным экраном для просмотра фильмов.

Концепт Nissan x OPUS был официально представлен на выставке «Caravan, Camping and Motorhome Show», которая сегодня стартовала в Великобритании. Стоимость прицепа-кемпера AIR OPUS начинается с отметки €18,000, его продажи на европейских рынках стартуют в текущем году.

Источник: Nissan